Мир "строится" в очередь для сотрудничества с ЕС на фоне таможенной войны Трампа - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Страны ищут надежных торговых партнеров в Европе после таможенной войны Трампа. Доверие к ЕС растет, поддержка членства достигла 74%, что является самым высоким уровнем за 40 лет.
Страны готовы строить сотрудничество с надежными торговыми партнерами в Европе после разогрева таможенной войны президентом США Дональдом Трампом, перевернувшей мировые рынки.
Об этом заявила POLITICO президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет УНН.
Детали
По словам фон дер Ляен, в последние недели она общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали "сильных, надежных партнеров".
Во все более непредсказуемой глобальной среде страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с нами. Это о чем-то говорит. Посреди хаоса Европа твердо стоит, опираясь на ценности, готова формировать то, что будет дальше. Глобальный порядок смещается глубже, чем когда-либо прежде, после окончания холодной войны
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На фоне глобальных потрясений доверие к ЕС растет, сказала она, в том числе, со стороны самих граждан блока. Председатель ЕК сослалась на опрос Евробарометра, который показал поддержку членства в блоке на уровне 74%, что является самым высоким уровнем за 40 лет.
Дополнение
Трамп объявил о резком повышении импортных пошлин 2 апреля — ударив по ЕС 20-процентной пошлиной, а по большей части остального мира — базовой пошлиной в объеме 105. Когда через неделю финансовые рынки радикально отреагировали на его решение в торговле, Трамп приостановил действие повышенных пошлин на 90 дней, чтобы открыть путь для переговоров по торговому соглашению.
В случае ЕС - евроблок все еще платит эту 10-процентную ставку, а также 25 процентов на экспорт стали, алюминия и автомобилей. Тогда как США и Китай ударили друг друга трехзначными пошлинами. Если Трамп даст ход своим повышенным пошлинам, мировая торговля товарами может сократиться на 1,5% в этом году, причем больше всего пострадает Северная Америка, прогнозирует Всемирная организация торговли.
Напомним
Торговый шок США обрушил рынки и доверие, усиливая глобальные угрозы экономическому росту, по данным исследования Brookings-FT. МВФ готовится сократить прогнозы роста глобальной экономики неопределенность.