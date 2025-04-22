Мир "строится" в очередь для сотрудничества с ЕС на фоне таможенной войны Трампа - фон дер Ляйен

Страны готовы строить сотрудничество с надежными торговыми партнерами в Европе после разогрева таможенной войны президентом США Дональдом Трампом, перевернувшей мировые рынки.

Об этом заявила POLITICO президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет УНН.

По словам фон дер Ляен, в последние недели она общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали "сильных, надежных партнеров".

Во все более непредсказуемой глобальной среде страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с нами. Это о чем-то говорит. Посреди хаоса Европа твердо стоит, опираясь на ценности, готова формировать то, что будет дальше. Глобальный порядок смещается глубже, чем когда-либо прежде, после окончания холодной войны