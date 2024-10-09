Стало відомо про порушення, які виявило НАЗК в деклараціях посадовців цього року

Посадовці подали до Національного агентства з питань запобігання корупції понад 1,2 мільйона декларацій до 11 вересня цього року, що майже втричі більше ніж за аналогічний період 2023 року. Цьогоріч НАЗК розпочало перевірки 734 декларацій, не було порушень лише в 1 декларації, пише УНН.

Деталі

За даними "Опендатабот", загалом цього року до НАЗК було подано 1 246 435 декларацій. Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже в 2 рази. Цьогоріч НАЗК розпочало перевірки 734 декларацій посадовців. У половини з них — 392 випадках — перевірки вже завершені.

Лише 1 декларація з усіх перевірених не мала порушень - йдеться у повідомленні.

Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн.

Загалом усі помилки, допущені посадовцями, пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

У 30% від усіх перевірених декларацій невірно вказані дані на загальну суму 1 808,7 млн грн (ст. 366-2 ККУ). В середньому, посадовці "помилялися" у кожній такій декларації на 15 млн грн, йдеться у повідомленні аналітичної платформи.

Ще у 16% перевірених декларацій посадовці помилялись, в середньому, на 790 тис. грн на декларацію (ч.4 ст 172-5 КУпАП). Загалом такі помилки сягли 47,3 млн грн. На суму меншу за 268 тис грн або до 100 прожиткових мінімумів помилялися у кожній другій перевіреній декларації.

Зазначається, що у деяких випадках декларації порушили одразу 2 статті одночасно. 7 декларацій також мають ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн грн (ст.368-5 ККУ). Ще у 8 документах посадовці не змогли пояснити походження грошей на суму 30,1 млн грн (ст. 290 ЦПК).

Нагадаємо

За даними УНН, виконуючий обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Також в 2022 році він задекларував дохід від продажу цінних паперів на суму 2,6 млн грн, однак ці кошти не були відображені в його декларації за 2023 рік. Це може свідчити про порушення законодавства, що вимагає повідомляти про значні зміни в майновому стані. Згідно зі ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", декларант зобов'язаний протягом 10 днів повідомляти про такі зміни. За словами члена Національної асоціації адвокатів Олександра Золотухіна, чиновник може спробувати пояснити чому він не задекларував ці витрати тим, що веде такий спосіб життя і, наприклад, любить смачно поїсти.

Додамо

Окрім того, Сокур є фігурантом кримінального провадження, відкритого 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром. Справа відкрита через те, що 26 жовтня 2022 року Сокур підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. За даними ДБР, це кримінальне провадження досі розслідується.

Відсутність майже 2,6 млн грн у декларації одного з головних податківців країни Сокура може стати приводом для розслідування НАЗК - юрист