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Актуальное
Стало известно о нарушениях, которые выявило НАПК в декларациях чиновников в этом году

Стало известно о нарушениях, которые выявило НАПК в декларациях чиновников в этом году

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 08:52  •  3602 просмотра

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НАПК проверило 734 декларации должностных лиц, из которых только 1 не имела нарушений. 46% проверенных деклараций содержат нарушения на общую сумму 1,86 млрд грн.

Чиновники подали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции более 1,2 миллиона деклараций до 11 сентября этого года, что почти втрое больше чем за аналогичный период 2023 года. В этом году НАПК начало проверки 734 деклараций, не было нарушений только в 1 декларации, пишет УНН.

Детали

По данным "Опендатабот", всего в этом году в НАПК было подано 1 246 435 деклараций. Количество исправленных документов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза. В этом году НАПК начало проверки 734 деклараций должностных лиц. У половины из них - 392 случаях - проверки уже завершены.

Только 1 декларация из всех проверенных не имела нарушений

- говорится в сообщении.

Среди полностью изученных деклараций 46% содержат в себе нарушения на общую сумму 1 856,1 млн грн.

В целом все ошибки, допущенные должностными лицами, связаны с неправильно указанными суммами в декларациях. Разница заключается в размерах неточностей: потерялись суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов.

В 30% от всех проверенных деклараций неверно указаны данные на общую сумму 1 808,7 млн грн (ст. 366-2 УК). В среднем, чиновники "ошибались" в каждой такой декларации на 15 млн грн, говорится в сообщении аналитической платформы.

Еще в 16% проверенных деклараций чиновники ошибались, в среднем, на 790 тыс. грн на декларацию (ч.4 ст 172-5 КУоАП). В целом такие ошибки достигли 47,3 млн грн. На сумму менее 268 тыс грн или до 100 прожиточных минимумов ошибались в каждой второй проверенной декларации.

Отмечается, что в некоторых случаях декларации нарушили сразу 2 статьи одновременно. 7 деклараций также имеют признаки незаконного обогащения на общую сумму 146,3 млн грн (ст.368-5 УКУ). Еще в 8 документах чиновники не смогли объяснить происхождение денег на сумму 30,1 млн грн (ст. 290 ГПК).

Напомним

По данным УНН, исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

Добавим

Кроме того, Сокур является фигурантом уголовного производства, открытого 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром. Дело открыто из-за того, что 26 октября 2022 года Сокур подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. По данным ГБР, это уголовное производство до сих пор расследуется.

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист2 октября 2024, 08:41 • 104205 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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