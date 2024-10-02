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Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 08:41  •  19403 просмотра

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Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК, считает юрист.

В 2022 году исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму почти 2,6 млн грн, однако в декларации за 2023 год эти средства не отражены, как и любые другие расходы или инвестиции. Такая ситуация может указывать на нарушение законодательства, которое предусматривает обязанность декларантов отчитываться о существенных изменениях в имущественном состоянии. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат в АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Контекст

И.о. заместителя председателя ГНС Украины Евгений Сокур не отразил в декларации за 2023 год почти 2,6 млн грн от продажи ценных бумаг, полученных в 2022 году, и не сообщал об изменениях в имущественном состоянии. По подсчетам УНН, Сокур за год потратил суммарно более 2,7 миллиона гривен и 2 тысячи долларов - это более 226,5 тысячи гривен в месяц. Однако, согласно декларациям налоговика, новое недвижимое или движимое имущество у него не появилось.

Если в декларации за 2022 год было указано получение дохода от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, но эти средства не были отражены в декларации за 2023 год, и при этом не указаны никакие расходы, покупки, займы или вложения, это может считаться нарушением. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", субъект декларирования обязан сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней после получения дохода или осуществления расходов на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на время возникновения события)

- отметил Касьяненко.

По его словам, если такая декларация не была подана, - это нарушение. Адвокат добавил, что за умышленное представление недостоверных сведений в декларации (на сумму более 1 млн грн) предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 366-2 УК Украины. Санкция статьи включает штраф, общественные работы или ограничение свободы сроком до двух лет. Если нарушение не столь серьезное или не является умышленным, возможно наложение административной ответственности по ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля), предусматривающей штраф в размере от 17 000 до 42 500 грн.

"В соответствии с законодательством, в декларациях необходимо указывать существенные расходы, если они превышают определенный порог, установленный законом. На 2023 год это составляет сумму, эквивалентную 50 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц (около 124 050 грн на начало года). Поэтому совокупный расход более 120 тыс. грн требует объяснения, особенно если средства были потрачены в один платеж или в связи с одним значительным обязательством", - подчеркнул Касьяненко.

Он также уточнил, что в случае ненадлежащего отражения информации в декларации или ее отсутствия также может быть применена административная ответственность по ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля), предусматривающая штрафы. В случае умышленного сокрытия расходов или ненадлежащего декларирования расходов на крупные суммы также возможна уголовная ответственность по ст. 366-2 УК Украины.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни Сокура. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет, был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Добавим

Как выяснилось, 21 апреля 2022 года ГНС обращалась в НАПК с просьбой провести проверку мониторинг в отношении Евгения Сокура. Мониторинг не состоялся из-за военного положения, объявленного из-за широкомасштабного вторжения россии в Украину, и в налоговой не могли не знать, что проверки не будет.

Интересно, что в апреле 2022 года Евгений Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС, однако конкурс бывший помощник главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева тогда провалил. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность. То есть она фактически уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда ни дня не работавшему в ГНС Сокуру эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая - он получил эту руководящую должность. Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она не покинула органы ГНС, заняв должность директора Департамента управления рисками.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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