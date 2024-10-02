Відсутність майже 2,6 млн грн у декларації одного з головних податківців країни Сокура може стати приводом для розслідування НАЗК - юрист

У 2022 році виконувач обовʼязків заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур задекларував дохід від продажу цінних паперів на суму майже 2,6 млн грн, проте в декларації за 2023 рік ці кошти не відображені, як і будь-які інші витрати чи інвестиції. Така ситуація може вказувати на порушення законодавства, яке передбачає обов'язок декларантів звітувати про суттєві зміни в майновому стані. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат в АБ "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко.

Контекст

В.о. заступника голови ДПС України Євгеній Сокур не відобразив у декларації за 2023 рік майже 2,6 млн грн від продажу цінних паперів, отриманих у 2022 році, і не повідомляв про зміни в майновому стані. За підрахунками УНН, Сокур за рік витратив сумарно понад 2,7 мільйона гривень і 2 тисячі доларів - це понад 226,5 тисячі гривень на місяць. Проте, відповідно до декларацій податківця нове нерухоме чи рухоме майно у нього не зʼявилося.

Якщо в декларації за 2022 рік було зазначено отримання доходу від продажу цінних паперів на суму 2,6 млн грн, але ці кошти не були відображені в декларації за 2023 рік, і при цьому не зазначені жодні витрати, покупки, позики чи вкладення, це може вважатися порушенням. Згідно зі ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", суб'єкт декларування зобов’язаний повідомляти про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів після отримання доходу або здійснення витрати на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на час виникнення події) - зазначив Касьяненко.

За його словами, якщо така декларація не була подана, - це порушення. Адвокат додав, що за умисне подання недостовірних відомостей у декларації (на суму понад 1 млн грн) передбачена кримінальна відповідальність згідно зі ст. 366-2 КК України. Санкція статті включає штраф, громадські роботи або обмеження волі строком до двох років. Якщо порушення не настільки серйозне або не є умисним, можливе накладення адміністративної відповідальності за ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю), що передбачає штраф обсягом від 17 000 до 42 500 грн.

"Відповідно до законодавства, у деклараціях необхідно вказувати суттєві витрати, якщо вони перевищують певний поріг, встановлений законом. На 2023 рік це становить суму, еквівалентну 50 прожитковим мінімумам для працездатних осіб (близько 124 050 грн на початок року). Тому сукупна витрата понад 120 тис. грн потребує пояснення, особливо якщо кошти були витрачені в один платіж або у зв’язку з одним значним зобов'язанням", - підкреслив Касьяненко.

Він також уточнив, що у разі неналежного відображення інформації в декларації або її відсутності також може бути застосована адміністративна відповідальність за ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю), що передбачає штрафи. У разі умисного приховування витрат або неналежного декларування витрат на великі суми також можлива кримінальна відповідальність за ст. 366-2 КК України.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав у документі дані про свою співмешканку. Сокур у ході слідства по справі про нібито замах на нього сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя Сокура. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Додамо

Як зʼясувалося, 21 квітня 2022 року ДПС зверталася до НАЗК з проханням провести перевірку моніторинг щодо Євгенія Сокура. Моніторинг не відбувся через воєнний стан, оголошений через широкомасштабне вторгнення росії в Україну, і в податковій не могли не знати, що перевірки не буде.

Цікаво, що в квітні 2022 року Євгеній Сокур проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, однак конкурс колишній помічник голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева тоді провалив. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти посаду. Тобто вона фактично поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді ні дня не працювавшому у ДПС Сокуру ця посада була необхідна як проміжний етап до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня - він отримав цю керівну посаду. Не виключено, що з Барахтяр існувала домовленість, бо й вона не покинула органи ДПС, обійнявши посаду директора Департаменту управління ризиками.