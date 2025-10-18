Сотні громадян Угорщини видавали себе за українських біженців у Німеччині

$41.640.00
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 16675 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 30923 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 24401 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 43152 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 66250 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 45909 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 48322 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36508 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25671 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22801 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Підвищення зарплат педагогам та військовим, і не тільки: до Ради офіційно подали пропозиції до Бюджету-2026 18 жовтня, 11:34 • 3894 перегляди
Позиція Трампа після зустрічі із Зеленським здивувала деяких європейських партнерів - ЗМІ18 жовтня, 11:39 • 10222 перегляди
Туск після зустрічі Зеленського з Трампом: солідарність Європи з Україною сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше18 жовтня, 12:02 • 5930 перегляди
Шторм на Алясці: шкода настільки велика, що багато евакуйованих не повернуться додому місяцямиVideo18 жовтня, 12:15 • 9056 перегляди
Двох українських захисників тримали роками у рабстві на ТОТ Луганщини: нещодавно їх повернули з полонуPhoto18 жовтня, 12:19 • 10886 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 88757 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 112070 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 137214 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 102127 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 126948 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 23246 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 37189 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 43064 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 71024 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 117994 перегляди
Сотні громадян Угорщини видавали себе за українських біженців у Німеччині

Київ • УНН

 • 2070 перегляди

В Німеччині виявили 568 осіб з угорськими паспортами, які зареєструвалися як біженці з України. Ці люди не мають права на тимчасовий захист та соціальну допомогу в Німеччині.

Сотні громадян Угорщини видавали себе за українських біженців у Німеччині

У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини. З травня 2023 року перевірили 9640 підозрілих випадків і знайшли 568 осіб із угорськими паспортами, зареєстрованих як біженці з України. Про це інформує DW з посиланням на видання Welt am Sonntag, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з травня 2023 року було перевірено 9640 підозрілих випадків і виявлено 568 осіб, зареєстрованих як біженці з України, але які мають угорські паспорти. 

В одних випадках ідеться про подвійне громадянство, в інших - лише про угорське

- йдеться у дописі.

Оскільки Угорщина є країною ЄС, її громадяни не мають права на тимчасовий захист у Німеччині. Вони також не можуть отримувати соціальну допомогу Bürgergeld, яку автоматично виплачують усім українським біженцям у ФРН.

У МВС федеральної землі Баден-Вюртемберг розповіли, що ще три роки тому зіштовхнулися з тим, що багато "українських біженців" не говорять українською, зате добре володіють угорською мовою. Як пише видання, здебільшого це вихідці із Закарпаття - представники угорської меншини або ромського народу

- пише DW.

Згідно із законом, якщо в українських біженців виявляють громадянство Угорщини, вони зобов’язані залишити Німеччину, якщо не доведуть, що мають роботу або можуть забезпечувати себе самостійно. Втім, на практиці контроль за виїздом таких осіб майже не здійснюється.

Нагадаємо

Станом на кінець серпня 2025 року 4,37 мільйона українців мали тимчасовий захист у ЄС, що на 30 980 осіб більше, ніж на кінець липня. Найбільший приріст зафіксовано в Німеччині, Чехії та Румунії.

Біженці в готелях коштують німецьким містам мільйони євро28.09.25, 14:57 • 4892 перегляди

Віта Зеленецька

Наші за кордоном
Війна в Україні
Закарпатська область
Баден-Вюртемберг
Європейський Союз
Чехія
Німеччина
Румунія
Угорщина