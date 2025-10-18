Сотні громадян Угорщини видавали себе за українських біженців у Німеччині

В Німеччині виявили 568 осіб з угорськими паспортами, які зареєструвалися як біженці з України. Ці люди не мають права на тимчасовий захист та соціальну допомогу в Німеччині.

У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини. З травня 2023 року перевірили 9640 підозрілих випадків і знайшли 568 осіб із угорськими паспортами, зареєстрованих як біженці з України. Про це інформує DW з посиланням на видання Welt am Sonntag, передає УНН. Деталі Зазначається, що з травня 2023 року було перевірено 9640 підозрілих випадків і виявлено 568 осіб, зареєстрованих як біженці з України, але які мають угорські паспорти. В одних випадках ідеться про подвійне громадянство, в інших - лише про угорське - йдеться у дописі. Оскільки Угорщина є країною ЄС, її громадяни не мають права на тимчасовий захист у Німеччині. Вони також не можуть отримувати соціальну допомогу Bürgergeld, яку автоматично виплачують усім українським біженцям у ФРН. У МВС федеральної землі Баден-Вюртемберг розповіли, що ще три роки тому зіштовхнулися з тим, що багато "українських біженців" не говорять українською, зате добре володіють угорською мовою. Як пише видання, здебільшого це вихідці із Закарпаття - представники угорської меншини або ромського народу - пише DW. Згідно із законом, якщо в українських біженців виявляють громадянство Угорщини, вони зобов'язані залишити Німеччину, якщо не доведуть, що мають роботу або можуть забезпечувати себе самостійно. Втім, на практиці контроль за виїздом таких осіб майже не здійснюється. Нагадаємо Станом на кінець серпня 2025 року 4,37 мільйона українців мали тимчасовий захист у ЄС, що на 30 980 осіб більше, ніж на кінець липня. Найбільший приріст зафіксовано в Німеччині, Чехії та Румунії.