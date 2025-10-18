Сотни граждан Венгрии выдавали себя за украинских беженцев в Германии
Киев • УНН
В Германии выявили 568 человек с венгерскими паспортами, которые зарегистрировались как беженцы из Украины. Эти люди не имеют права на временную защиту и социальную помощь в Германии.
В Германии среди украинских беженцев обнаружили сотни граждан Венгрии. С мая 2023 года проверили 9640 подозрительных случаев и нашли 568 человек с венгерскими паспортами, зарегистрированных как беженцы из Украины. Об этом информирует DW со ссылкой на издание Welt am Sonntag, передает УНН.
Детали
Отмечается, что с мая 2023 года было проверено 9640 подозрительных случаев и выявлено 568 человек, зарегистрированных как беженцы из Украины, но имеющих венгерские паспорта.
В одних случаях речь идет о двойном гражданстве, в других - только о венгерском
Поскольку Венгрия является страной ЕС, ее граждане не имеют права на временную защиту в Германии. Они также не могут получать социальную помощь Bürgergeld, которая автоматически выплачивается всем украинским беженцам в ФРГ.
В МВД федеральной земли Баден-Вюртемберг рассказали, что еще три года назад столкнулись с тем, что многие "украинские беженцы" не говорят по-украински, зато хорошо владеют венгерским языком. Как пишет издание, в основном это выходцы из Закарпатья - представители венгерского меньшинства или цыганского народа
Согласно закону, если у украинских беженцев обнаруживают гражданство Венгрии, они обязаны покинуть Германию, если не докажут, что имеют работу или могут обеспечивать себя самостоятельно. Впрочем, на практике контроль за выездом таких лиц почти не осуществляется.
Напомним
По состоянию на конец августа 2025 года 4,37 миллиона украинцев имели временную защиту в ЕС, что на 30 980 человек больше, чем на конец июля. Наибольший прирост зафиксирован в Германии, Чехии и Румынии.
