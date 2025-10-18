Сотни граждан Венгрии выдавали себя за украинских беженцев в Германии

В Германии среди украинских беженцев обнаружили сотни граждан Венгрии. С мая 2023 года проверили 9640 подозрительных случаев и нашли 568 человек с венгерскими паспортами, зарегистрированных как беженцы из Украины. Об этом информирует DW со ссылкой на издание Welt am Sonntag, передает УНН.

Отмечается, что с мая 2023 года было проверено 9640 подозрительных случаев и выявлено 568 человек, зарегистрированных как беженцы из Украины, но имеющих венгерские паспорта.

В одних случаях речь идет о двойном гражданстве, в других - только о венгерском

Поскольку Венгрия является страной ЕС, ее граждане не имеют права на временную защиту в Германии. Они также не могут получать социальную помощь Bürgergeld, которая автоматически выплачивается всем украинским беженцам в ФРГ.

В МВД федеральной земли Баден-Вюртемберг рассказали, что еще три года назад столкнулись с тем, что многие "украинские беженцы" не говорят по-украински, зато хорошо владеют венгерским языком. Как пишет издание, в основном это выходцы из Закарпатья - представители венгерского меньшинства или цыганского народа