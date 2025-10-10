Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС за місяць зросла майже на 31 тисячу

Станом на кінець серпня 2025 року 4,37 мільйона громадян України користувалися тимчасовим захистом у країнах ЄС, що на 30 980 осіб більше, ніж на кінець липня. Найбільший приріст за місяць зафіксували в Німеччині, Чехії та Румунії, пише УНН із посиланням на Eurostat.

Станом на 31 серпня 2025 року 4,37 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України, мали тимчасовий статус захисту в ЄС. Порівняно з кінцем липня 2025 року, на кінець серпня загальна кількість осіб з України, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла на 30 980 (+0,7%) - ідеться у дописі.

При цьому кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 25 країнах ЄС, причому у 3 - найбільше. Зокрема в Німеччині їхня кількість збільшилась на 6 800 осіб або +0,6%, у Чехії кількість українських біженців зросла на 5 175 або на 1,4% та у Румунії - на 2 370 або на 1,2%.

Найвищий рівень тимчасового захисту на тисячу мешканців спостерігається в Чехії (35,4), Польщі (27,3) та Естонії (25,4), тоді як середній показник по ЄС становить 9,7 на тисячу осіб. За абсолютною кількістю українців під тимчасовим захистом лідирують Німеччина - 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості в ЄС), Польща - 995 925 осіб (22,8%) та Чехія - 385 855 осіб (8,8%).

Станом на 31 серпня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили 44,6% осіб. Неповнолітні становили майже третину (31,1%), тоді як дорослі чоловіки становили близько чверті (24,3%) від загальної кількості - повідомив Eurostat.

Доповнення

Інформація базується на наданні тимчасового захисту відповідно до Імплементаційного рішення Ради 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке запровадило для переміщених осіб з України через російську агресію тимчасовий захист.

13 червня 2025 року Європейська Рада ухвалила рішення про продовження цього тимчасового захисту з 4 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.

