В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
14:10 • 11632 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 11768 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 15678 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10:53 • 26929 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 30837 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17658 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18424 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 18157 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25830 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС за місяць зросла майже на 31 тисячу

Київ • УНН

 • 972 перегляди

Станом на кінець серпня 2025 року 4,37 мільйона українців мали тимчасовий захист у ЄС, що на 30 980 осіб більше, ніж на кінець липня. Найбільший приріст зафіксовано в Німеччині, Чехії та Румунії.

Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС за місяць зросла майже на 31 тисячу

Станом на кінець серпня 2025 року 4,37 мільйона громадян України користувалися тимчасовим захистом у країнах ЄС, що на 30 980 осіб більше, ніж на кінець липня. Найбільший приріст за місяць зафіксували в Німеччині, Чехії та Румунії, пише УНН із посиланням на Eurostat.

Станом на 31 серпня 2025 року 4,37 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України, мали тимчасовий статус захисту в ЄС. Порівняно з кінцем липня 2025 року, на кінець серпня загальна кількість осіб з України, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла на 30 980 (+0,7%)

- ідеться у дописі.

При цьому кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 25 країнах ЄС, причому у 3 - найбільше. Зокрема в Німеччині їхня кількість збільшилась на 6 800 осіб або +0,6%, у Чехії кількість українських біженців зросла на 5 175 або на 1,4% та у Румунії - на 2 370 або на 1,2%.

Найвищий рівень тимчасового захисту на тисячу мешканців спостерігається в Чехії (35,4), Польщі (27,3) та Естонії (25,4), тоді як середній показник по ЄС становить 9,7 на тисячу осіб. За абсолютною кількістю українців під тимчасовим захистом лідирують Німеччина - 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості в ЄС), Польща - 995 925 осіб (22,8%) та Чехія - 385 855 осіб (8,8%).

Станом на 31 серпня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили 44,6% осіб. Неповнолітні становили майже третину (31,1%), тоді як дорослі чоловіки становили близько чверті (24,3%) від загальної кількості

- повідомив Eurostat.

Доповнення

Інформація базується на наданні тимчасового захисту відповідно до Імплементаційного рішення Ради 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке запровадило для переміщених осіб з України через російську агресію тимчасовий захист.

13 червня 2025 року Європейська Рада ухвалила рішення про продовження цього тимчасового захисту з 4 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.

Швейцарія обмежує статус захисту українцям з окремих регіонів 08.10.25, 13:56 • 13021 перегляд

Альона Уткіна

