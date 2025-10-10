Число украинцев под временной защитой в ЕС за месяц выросло почти на 31 тысячу

По состоянию на конец августа 2025 года 4,37 миллиона граждан Украины пользовались временной защитой в странах ЕС, что на 30 980 человек больше, чем на конец июля. Наибольший месячный прирост зафиксирован в Германии, Чехии и Румынии, пишет УНН со ссылкой на Eurostat.

По состоянию на 31 августа 2025 года 4,37 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, бежавших из Украины в результате российской агрессии против Украины, имели временный статус защиты в ЕС. По сравнению с концом июля 2025 года, к концу августа общее количество лиц из Украины, находящихся под временной защитой, выросло на 30 980 (+0,7%) — говорится в сообщении.

При этом количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 25 странах ЕС, причем в 3 — больше всего. В частности, в Германии их количество увеличилось на 6 800 человек или +0,6%, в Чехии количество украинских беженцев выросло на 5 175 или на 1,4% и в Румынии — на 2 370 или на 1,2%.

Самый высокий уровень временной защиты на тысячу жителей наблюдается в Чехии (35,4), Польше (27,3) и Эстонии (25,4), тогда как средний показатель по ЕС составляет 9,7 на тысячу человек. По абсолютному количеству украинцев под временной защитой лидируют Германия — 1 210 515 человек (27,7% от общего количества в ЕС), Польша — 995 925 человек (22,8%) и Чехия — 385 855 человек (8,8%).

По состоянию на 31 августа 2025 года граждане Украины составляли более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составляли 44,6% лиц. Несовершеннолетние составляли почти треть (31,1%), тогда как взрослые мужчины составляли около четверти (24,3%) от общего количества — сообщил Eurostat.

Дополнение

Информация основана на предоставлении временной защиты в соответствии с Имплементационным решением Совета 2022/382 от 4 марта 2022 года, которое ввело для перемещенных лиц из Украины из-за российской агрессии временную защиту.

13 июня 2025 года Европейский Совет принял решение о продлении этой временной защиты с 4 марта 2026 года до 4 марта 2027 года.

