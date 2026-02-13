$42.990.04
Сікорський заявив, що Європа заслуговує на участь у переговорах щодо України

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що фінансування Європою оборони України дає континенту право на участь у мирних переговорах. Європа вже витратила понад 200 мільярдів євро на підтримку України.

Сікорський заявив, що Європа заслуговує на участь у переговорах щодо України

За словами польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, фінансування Європою оборони України дає континенту право мати місце за столом у мирних переговорах, посередником у яких виступають США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ситуація стає трохи дивною. Ми платимо за війну і навіть не завжди маємо повну інформацію

- заявив Сікорський у інтерв’ю Bloomberg TV на полях Мюнхенської конференції з безпеки

Коментарі Сікорського прозвучали після того, як міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у четвер повідомив, що союзники пообіцяли Україні до 35 мільярдів доларів нової військової допомоги для посилення протиповітряної оборони після серії масштабних російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на посилення ППО України - Гілі

За словами Сікорського, Європа вже витратила понад 200 мільярдів євро (167 млрд дол.) і пообіцяла ще 90 мільярдів євро, чого, за його оцінкою, має вистачити для оборони України ще на два роки.

Ми витрачаємо реальні гроші, тоді як США насправді заробляють на цій війні. Це дає нам право брати участь у вирішенні домовленостей і визначенні результатів

- зазначив міністр, вказуючи, що Європа купує для України американську зброю.

Видання зазначає, що посланці президента США Дональда Трампа активізують зусилля щодо завершення повномасштабного вторгнення росії в Україну, при цьому президент України Володимир Зеленський цього місяця заявив, що США поставили крайній термін для завершення переговорів - до червня. Останні переговори між росією, США та Україною не включали жодних представників Європи, що викликає занепокоєння на континенті через можливість укладення угоди без його участі.

Польський міністр закордонних справ також спростував твердження диктатора володимира путіна про нібито неминучу перемогу його сил в Україні.

"Україна не програє цю війну; Україна завдає росії величезних втрат", - сказав Сікорський, додавши, що Москва вичерпує ресурси і навіть продала частину золотих резервів для підтримки своєї воєнної економіки.

Він зазначив, що росія не може повністю контролювати Донбас, територію на сході України, яку москва вимагає включити до будь-якого мирного врегулювання. За останні тижні повільні наступальні дії Росії призвели до незначних здобутків, але з величезними втратами. Західні чиновники оцінюють, що москва зараз втрачає війська швидше, ніж може їх поповнювати.

Європі потрібна сильна й незалежна оборонна промисловість у партнерстві з США - Зеленський

Попри це, Сікорський закликав Європу залишатися пильною щодо майбутніх загроз з боку москви. "російські можливості не такі, як ми думали - вони не можуть перемогти на Донбасі, - але їхні наміри значно гірші", - сказав він.

Попередження прозвучало на тлі зростаючого занепокоєння в Європі щодо можливого виходу США з континентальної оборони, залишаючи Європу здебільшого саму для стримування потенційної майбутньої агресії Росії.

Сікорський зазначив, що вимоги США до Європи взяти на себе тягар власної оборони не є новими, а континент не завжди дотримувався попередніх обіцянок у цій сфері, що призвело до "більшої відвертості" між США та іншими союзниками по НАТО.

"Європа має серйозно взятися за справу, — сказав він. — Нам, європейцям, тепер потрібно нарощувати сухопутні війська".

Німеччина лідирує в підтримці України, розгортаючи масштабні оборонні проєкти - Мерц

Ольга Розгон

