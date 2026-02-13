Європі потрібна сильна й незалежна оборонна промисловість у партнерстві з США - Зеленський

$42.990.04
51.030.17
ukenru
12:31 • 3654 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 21189 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 32767 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 29014 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 24703 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 36426 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 59546 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 40960 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 57476 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36585 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21 • 24305 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 33023 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 15769 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 10953 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 19506 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 21171 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 32748 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 34005 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 59829 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 101149 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 16556 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 27576 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 31533 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 57004 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 49247 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Фільм

Європі потрібна сильна й незалежна оборонна промисловість у партнерстві з США - Зеленський

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент Зеленський наголосив на потребі сильної оборонної промисловості Європи у партнерстві зі США. Україна готова ділитися досвідом оборонної війни та брати участь у спільних проєктах.

Європі потрібна сильна й незалежна оборонна промисловість у партнерстві з США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності сильної та незалежної оборонної промисловості в Європі, яка працювала б у партнерстві зі Сполученими Штатами. Він підкреслив, що Україна готова ділитися досвідом ведення оборонної війни та брати участь у спільних проєктах із європейськими країнами. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Європі потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами. Я вважаю, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки

- наголосив Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна є сильним і надійним партнером із реальним досвідом, здобутим у ході трагічної війни. Він підкреслив, що країна готова ділитися цим досвідом, підтримувати Європу та розраховує на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами.

Ми можемо ділитися нашим досвідом, і я радий, що під час цієї Мюнхенської конференції з питань безпеки ми відкриваємо спільне виробництво. І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтр

- додав Президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський перебуває у Мюнхені, де у плані - перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів. Він також проведе двосторонні та багатосторонні зустрічі з партнерами.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна