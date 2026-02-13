Європі потрібна сильна й незалежна оборонна промисловість у партнерстві з США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності сильної та незалежної оборонної промисловості в Європі, яка працювала б у партнерстві зі Сполученими Штатами. Він підкреслив, що Україна готова ділитися досвідом ведення оборонної війни та брати участь у спільних проєктах із європейськими країнами. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Європі потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами. Я вважаю, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки

Зеленський заявив, що Україна є сильним і надійним партнером із реальним досвідом, здобутим у ході трагічної війни. Він підкреслив, що країна готова ділитися цим досвідом, підтримувати Європу та розраховує на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами.

Ми можемо ділитися нашим досвідом, і я радий, що під час цієї Мюнхенської конференції з питань безпеки ми відкриваємо спільне виробництво. І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтр