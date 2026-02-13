Европе нужна сильная и независимая оборонная промышленность в партнерстве с США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сильной и независимой оборонной промышленности в Европе, которая работала бы в партнерстве с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что Украина готова делиться опытом ведения оборонительной войны и участвовать в совместных проектах с европейскими странами. Об этом гарант государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Европе нужна независимая и сильная оборонная промышленность – в партнерстве с Соединенными Штатами. Я считаю, что Европа должна быть независимой, с сильными гарантиями безопасности

Зеленский заявил, что Украина является сильным и надежным партнером с реальным опытом, полученным в ходе трагической войны. Он подчеркнул, что страна готова делиться этим опытом, поддерживать Европу и рассчитывает на стратегическое партнерство с Германией и другими европейскими странами.

Мы можем делиться нашим опытом, и я рад, что во время этой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности мы открываем совместное производство. И мы будем говорить о безопасности. Наше видение будет представлено завтра