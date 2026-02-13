Европе нужна сильная и независимая оборонная промышленность в партнерстве с США - Зеленский

$42.990.04
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 22201 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 33846 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 29706 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 25175 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 36646 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 59762 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 40995 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 57819 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 36607 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 25167 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 34857 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 17246 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 12053 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 21197 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 22201 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 33846 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 34920 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 60293 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 101618 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Донецкая область
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 17301 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 27850 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 31777 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 57264 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 49485 просмотра
Европе нужна сильная и независимая оборонная промышленность в партнерстве с США - Зеленский

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул необходимость сильной оборонной промышленности Европы в партнерстве с США. Украина готова делиться опытом оборонной войны и участвовать в совместных проектах.

Европе нужна сильная и независимая оборонная промышленность в партнерстве с США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сильной и независимой оборонной промышленности в Европе, которая работала бы в партнерстве с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что Украина готова делиться опытом ведения оборонительной войны и участвовать в совместных проектах с европейскими странами. Об этом гарант государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Европе нужна независимая и сильная оборонная промышленность – в партнерстве с Соединенными Штатами. Я считаю, что Европа должна быть независимой, с сильными гарантиями безопасности

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина является сильным и надежным партнером с реальным опытом, полученным в ходе трагической войны. Он подчеркнул, что страна готова делиться этим опытом, поддерживать Европу и рассчитывает на стратегическое партнерство с Германией и другими европейскими странами.

Мы можем делиться нашим опытом, и я рад, что во время этой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности мы открываем совместное производство. И мы будем говорить о безопасности. Наше видение будет представлено завтра

- добавил Президент.

Напомним

Президент Зеленский находится в Мюнхене, где в плане - первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов. Он также проведет двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Ольга Розгон

