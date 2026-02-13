Німеччина лідирує в підтримці України, розгортаючи масштабні оборонні проєкти - Мерц

$42.990.04
51.030.17
ukenru
12:31 • 5784 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 24979 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 36991 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 31905 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 26436 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 37353 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 60566 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41194 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 59308 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36747 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21 • 26347 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 37379 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 19236 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 13670 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 23626 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 24979 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 36991 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 37430 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 61614 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 102909 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 19286 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 28575 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 32461 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 57969 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 50118 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Фільм

Німеччина лідирує в підтримці України, розгортаючи масштабні оборонні проєкти - Мерц

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина робить все для миру в Україні, надаючи лідируючу підтримку, особливо в ППО. Країна запускає масштабні проєкти в протиповітряній обороні та високоточній зброї.

Німеччина лідирує в підтримці України, розгортаючи масштабні оборонні проєкти - Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна робить все, щоб в Україні настав мир. Він зазначив, що Німеччина грає лідируючу роль в підтримці України, насамперед щодо ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як зазначив Мерц, Німеччина запускає масштабні проєкти у сфері протиповітряної оборони, високоточної далекобійної зброї та супутникових технологій.

Ми працюємо невеликими групами. Де треба ми працюємо втрьох - з Францією та Британією. Ми зобовʼязані це робити, ми знаходимось в центрі Європи

- йдеться в промові Мерца.

Він додав, що європейці знають наскільки дорогоцінною є довіра, на якій було засновано НАТО.

В епоху наддержав і Сполучені Штати потребуватимуть цієї довіри, адже навіть США досягають меж власної сили, якщо діють самотужки. Ми маємо посилювати НАТО і європейські структури в межах цього Альянсу. Ми маємо побудувати здорові трансатлантичні відносини

- заявив Мерц.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий до переговорів з росією для припинення війни в Україні.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Bloomberg
НАТО
Фрідріх Мерц
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна