Німеччина лідирує в підтримці України, розгортаючи масштабні оборонні проєкти - Мерц
Київ • УНН
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна робить все, щоб в Україні настав мир. Він зазначив, що Німеччина грає лідируючу роль в підтримці України, насамперед щодо ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Як зазначив Мерц, Німеччина запускає масштабні проєкти у сфері протиповітряної оборони, високоточної далекобійної зброї та супутникових технологій.
Ми працюємо невеликими групами. Де треба ми працюємо втрьох - з Францією та Британією. Ми зобовʼязані це робити, ми знаходимось в центрі Європи
Він додав, що європейці знають наскільки дорогоцінною є довіра, на якій було засновано НАТО.
В епоху наддержав і Сполучені Штати потребуватимуть цієї довіри, адже навіть США досягають меж власної сили, якщо діють самотужки. Ми маємо посилювати НАТО і європейські структури в межах цього Альянсу. Ми маємо побудувати здорові трансатлантичні відносини
Нагадаємо
