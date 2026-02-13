Германия лидирует в поддержке Украины, разворачивая масштабные оборонные проекты - Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна делает все, чтобы в Украине наступил мир. Он отметил, что Германия играет лидирующую роль в поддержке Украины, прежде всего в отношении ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как отметил Мерц, Германия запускает масштабные проекты в сфере противовоздушной обороны, высокоточного дальнобойного оружия и спутниковых технологий.

Мы работаем небольшими группами. Где нужно, мы работаем втроем - с Францией и Британией. Мы обязаны это делать, мы находимся в центре Европы

Он добавил, что европейцы знают, насколько драгоценно доверие, на котором было основано НАТО.

В эпоху сверхдержав и Соединенные Штаты будут нуждаться в этом доверии, ведь даже США достигают пределов собственной силы, если действуют в одиночку. Мы должны усиливать НАТО и европейские структуры в рамках этого Альянса. Мы должны построить здоровые трансатлантические отношения