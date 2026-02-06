ЄС готовий до переговорів із росією, але не відкриватиме паралельні канали комунікації - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий до переговорів з росією для припинення війни в Україні. Проте Євросоюз не відкриватиме паралельних каналів комунікації.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п’ятницю заявив, що Європейський Союз завжди готовий до переговорів із росією з метою припинення війни в Україні, однак не буде "відкривати жодних паралельних каналів комунікації". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Ми, безумовно, завжди готові до переговорів із росією. Наразі тут, в Абу-Дабі, відбуваються скоординовані переговори… якщо ми зможемо зробити свій внесок у те, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, ми це зробимо. Але жодних паралельних каналів комунікації ми відкривати не будемо
Доповнення
Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.
Президент Зеленський повідомив про майбутні зустрічі щодо завершення війни, які, ймовірно, відбудуться в США. Україна готова до всіх форматів, що наблизять мир.
