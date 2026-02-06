$43.140.03
12:09
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
ЄС готовий до переговорів із росією, але не відкриватиме паралельні канали комунікації - Мерц

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий до переговорів з росією для припинення війни в Україні. Проте Євросоюз не відкриватиме паралельних каналів комунікації.

ЄС готовий до переговорів із росією, але не відкриватиме паралельні канали комунікації - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п’ятницю заявив, що Європейський Союз завжди готовий до переговорів із росією з метою припинення війни в Україні, однак не буде "відкривати жодних паралельних каналів комунікації". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми, безумовно, завжди готові до переговорів із росією. Наразі тут, в Абу-Дабі, відбуваються скоординовані переговори… якщо ми зможемо зробити свій внесок у те, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, ми це зробимо. Але жодних паралельних каналів комунікації ми відкривати не будемо

- сказав Мерц журналістам в Абу-Дабі.

Доповнення

Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

Президент Зеленський повідомив про майбутні зустрічі щодо завершення війни, які, ймовірно, відбудуться в США. Україна готова до всіх форматів, що наблизять мир.

Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи05.02.26, 15:04 • 39674 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна