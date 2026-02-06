ЕС готов к переговорам с россией, но не будет открывать параллельные каналы коммуникации - Мерц

$43.140.03
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
11:00 • 12332 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
09:41 • 12832 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 15976 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
5 февраля, 15:05 • 55599 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 14:39 • 51176 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 39932 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52048 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
5 февраля, 10:05 • 95537 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35538 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Эксклюзивы
Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill6 февраля, 04:06
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ08:45
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
11:00 • 12333 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 28280 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 15:05 • 55599 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 10:05 • 95537 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Донецкая область
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Отопление
Золото

ЕС готов к переговорам с россией, но не будет открывать параллельные каналы коммуникации - Мерц

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к переговорам с россией для прекращения войны в Украине. Однако Евросоюз не будет открывать параллельных каналов коммуникации.

ЕС готов к переговорам с россией, но не будет открывать параллельные каналы коммуникации - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что Европейский Союз всегда готов к переговорам с россией с целью прекращения войны в Украине, однако не будет "открывать никаких параллельных каналов коммуникации". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы, безусловно, всегда готовы к переговорам с Россией. Сейчас здесь, в Абу-Даби, проходят скоординированные переговоры… если мы сможем внести свой вклад в то, чтобы эти переговоры стали еще лучше, еще успешнее, мы это сделаем. Но никаких параллельных каналов коммуникации мы открывать не будем

- сказал Мерц журналистам в Абу-Даби.

Дополнение

В течение двух дней делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

Президент Зеленский сообщил о предстоящих встречах по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США. Украина готова ко всем форматам, приближающим мир.

Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы05.02.26, 15:04 • 39933 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Абу-Даби
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина