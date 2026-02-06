ЕС готов к переговорам с россией, но не будет открывать параллельные каналы коммуникации - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к переговорам с россией для прекращения войны в Украине. Однако Евросоюз не будет открывать параллельных каналов коммуникации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что Европейский Союз всегда готов к переговорам с россией с целью прекращения войны в Украине, однако не будет "открывать никаких параллельных каналов коммуникации". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Мы, безусловно, всегда готовы к переговорам с Россией. Сейчас здесь, в Абу-Даби, проходят скоординированные переговоры… если мы сможем внести свой вклад в то, чтобы эти переговоры стали еще лучше, еще успешнее, мы это сделаем. Но никаких параллельных каналов коммуникации мы открывать не будем
Дополнение
В течение двух дней делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.
Президент Зеленский сообщил о предстоящих встречах по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США. Украина готова ко всем форматам, приближающим мир.
