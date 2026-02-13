Сикорский заявил, что Европа заслуживает участия в переговорах по Украине

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 1666 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 4910 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 11082 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 30233 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 43370 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 36559 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 28347 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38694 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 62247 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41893 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
92%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 41427 просмотра
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto13 февраля, 09:08 • 10165 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 22408 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 16966 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 28039 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 30242 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 43380 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 41713 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 63988 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 105210 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 22610 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 29741 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 33594 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 59261 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 51227 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Хранитель

Сикорский заявил, что Европа заслуживает участия в переговорах по Украине

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что финансирование Европой обороны Украины дает континенту право на участие в мирных переговорах. Европа уже потратила более 200 миллиардов евро на поддержку Украины.

Сикорский заявил, что Европа заслуживает участия в переговорах по Украине

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, финансирование Европой обороны Украины дает континенту право иметь место за столом мирных переговоров, посредником в которых выступают США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Ситуация становится немного странной. Мы платим за войну и даже не всегда имеем полную информацию

- заявил Сикорский в интервью Bloomberg TV на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Комментарии Сикорского прозвучали после того, как министр обороны Великобритании Джон Хили в четверг сообщил, что союзники пообещали Украине до 35 миллиардов долларов новой военной помощи для усиления противовоздушной обороны после серии масштабных российских авиаударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

Великобритания выделяет 500 млн фунтов на усиление ПВО Украины - Гили12.02.26, 11:00 • 3352 просмотра

По словам Сикорского, Европа уже потратила более 200 миллиардов евро (167 млрд долл.) и пообещала еще 90 миллиардов евро, чего, по его оценке, должно хватить для обороны Украины еще на два года.

Мы тратим реальные деньги, тогда как США на самом деле зарабатывают на этой войне. Это дает нам право участвовать в решении договоренностей и определении результатов

- отметил министр, указывая, что Европа покупает для Украины американское оружие.

Издание отмечает, что посланники президента США Дональда Трампа активизируют усилия по завершению полномасштабного вторжения России в Украину, при этом президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце заявил, что США поставили крайний срок для завершения переговоров - до июня. Последние переговоры между Россией, США и Украиной не включали никаких представителей Европы, что вызывает обеспокоенность на континенте из-за возможности заключения соглашения без его участия.

Польский министр иностранных дел также опроверг утверждения диктатора Владимира Путина о якобы неминуемой победе его сил в Украине.

"Украина не проигрывает эту войну; Украина наносит России огромные потери", - сказал Сикорский, добавив, что Москва исчерпывает ресурсы и даже продала часть золотых резервов для поддержания своей военной экономики.

Он отметил, что Россия не может полностью контролировать Донбасс, территорию на востоке Украины, которую Москва требует включить в любое мирное урегулирование. За последние недели медленные наступательные действия России привели к незначительным достижениям, но с огромными потерями. Западные чиновники оценивают, что Москва сейчас теряет войска быстрее, чем может их пополнять.

Европе нужна сильная и независимая оборонная промышленность в партнерстве с США - Зеленский13.02.26, 15:02 • 1646 просмотров

Несмотря на это, Сикорский призвал Европу оставаться бдительной относительно будущих угроз со стороны Москвы. "Российские возможности не такие, как мы думали - они не могут победить на Донбассе, - но их намерения значительно хуже", - сказал он.

Предупреждение прозвучало на фоне растущего беспокойства в Европе относительно возможного выхода США из континентальной обороны, оставляя Европу в основном одну для сдерживания потенциальной будущей агрессии России.

Сикорский отметил, что требования США к Европе взять на себя бремя собственной обороны не являются новыми, а континент не всегда соблюдал предыдущие обещания в этой сфере, что привело к "большей откровенности" между США и другими союзниками по НАТО.

"Европа должна серьезно взяться за дело, — сказал он. — Нам, европейцам, теперь нужно наращивать сухопутные войска".

Германия лидирует в поддержке Украины, разворачивая масштабные оборонные проекты - Мерц13.02.26, 15:39 • 1528 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Золото
Электроэнергия
Владимир Путин
Радослав Сикорский
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина