Сикорский заявил, что Европа заслуживает участия в переговорах по Украине

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, финансирование Европой обороны Украины дает континенту право иметь место за столом мирных переговоров, посредником в которых выступают США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Ситуация становится немного странной. Мы платим за войну и даже не всегда имеем полную информацию - заявил Сикорский в интервью Bloomberg TV на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Комментарии Сикорского прозвучали после того, как министр обороны Великобритании Джон Хили в четверг сообщил, что союзники пообещали Украине до 35 миллиардов долларов новой военной помощи для усиления противовоздушной обороны после серии масштабных российских авиаударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

По словам Сикорского, Европа уже потратила более 200 миллиардов евро (167 млрд долл.) и пообещала еще 90 миллиардов евро, чего, по его оценке, должно хватить для обороны Украины еще на два года.

Мы тратим реальные деньги, тогда как США на самом деле зарабатывают на этой войне. Это дает нам право участвовать в решении договоренностей и определении результатов - отметил министр, указывая, что Европа покупает для Украины американское оружие.

Издание отмечает, что посланники президента США Дональда Трампа активизируют усилия по завершению полномасштабного вторжения России в Украину, при этом президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце заявил, что США поставили крайний срок для завершения переговоров - до июня. Последние переговоры между Россией, США и Украиной не включали никаких представителей Европы, что вызывает обеспокоенность на континенте из-за возможности заключения соглашения без его участия.

Польский министр иностранных дел также опроверг утверждения диктатора Владимира Путина о якобы неминуемой победе его сил в Украине.

"Украина не проигрывает эту войну; Украина наносит России огромные потери", - сказал Сикорский, добавив, что Москва исчерпывает ресурсы и даже продала часть золотых резервов для поддержания своей военной экономики.

Он отметил, что Россия не может полностью контролировать Донбасс, территорию на востоке Украины, которую Москва требует включить в любое мирное урегулирование. За последние недели медленные наступательные действия России привели к незначительным достижениям, но с огромными потерями. Западные чиновники оценивают, что Москва сейчас теряет войска быстрее, чем может их пополнять.

Несмотря на это, Сикорский призвал Европу оставаться бдительной относительно будущих угроз со стороны Москвы. "Российские возможности не такие, как мы думали - они не могут победить на Донбассе, - но их намерения значительно хуже", - сказал он.

Предупреждение прозвучало на фоне растущего беспокойства в Европе относительно возможного выхода США из континентальной обороны, оставляя Европу в основном одну для сдерживания потенциальной будущей агрессии России.

Сикорский отметил, что требования США к Европе взять на себя бремя собственной обороны не являются новыми, а континент не всегда соблюдал предыдущие обещания в этой сфере, что привело к "большей откровенности" между США и другими союзниками по НАТО.

"Европа должна серьезно взяться за дело, — сказал он. — Нам, европейцам, теперь нужно наращивать сухопутные войска".

