Шукає "миролюбних угорців": Орбан розпочав кампанію зі збору підписів проти "воєнних планів Брюсселя"

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про початок кампанії зі збору підписів проти "воєнних планів Брюсселя", посилаючись на представлений у Данії план протидії рф, який на думку керівника уряду європейської країни, веде до ескалації.
Прем'єр Укгорщини Віктор Орбан нагадав, що кілька тижнів тому у Данії було представлено "воєнний план" Брюсселя у протидії рф, і заявив що сам він воліє бачити "мирних угорців". Передає УНН із посиланням на сторінку Орбана у соцмережі та видання Мagyarnemzet.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який як відомо підтримує добрі стосунки з рф, напередодні оголосив про початок кампанії зі збору підписів "проти військових планів Брюсселя".
На нас чекає спекотна осінь. Європа дедалі швидше прямує до війни. У Копенгагені було представлено брюссельський план війни: Європа платить, українці воюють, поки Росія остаточно не виснажить себе. Нам не сказали, скільки це коштуватиме і скільки часу це займе. Замість стратегії брюссельська команда пропонувала бажане за дійсне.
"Ми не можемо стояти осторонь і спостерігати за цим! Ми повинні ще раз показати, що угорський народ не просить війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті та кожному селі, бо зараз нам потрібен кожен миролюбний угорець!" – завершив свій пост прем’єр-міністр.
Раніше глава уряду Угорщини зазначав, що Брюссель дотримується логіки війни, і "замість того, щоб прагнути миру", Європейський Союз "рухається до ескалації".
Угорський уряд змінив свою позицію та погодився на заборону поставок російського скрапленого природного газу до країн Євросоюзу.
Президент України Володимир Зеленський на саміті в Копенгагені заявив, що війна рф є джерелом загроз безпеки, і закликав до 19-го пакету санкцій та зупинки російської торгівлі нафтою.
На Бельгію чиниться все більший тиск, щоб дозволити використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні після того, як Берлін та інші західні столиці змінили свою позицію, повідомляє Financial Times
