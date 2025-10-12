$41.510.00
Рубрики
Шукає "миролюбних угорців": Орбан розпочав кампанію зі збору підписів проти "воєнних планів Брюсселя"

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про початок кампанії зі збору підписів проти "воєнних планів Брюсселя", посилаючись на представлений у Данії план протидії рф, який на думку керівника уряду європейської країни, веде до ескалації.

Шукає "миролюбних угорців": Орбан розпочав кампанію зі збору підписів проти "воєнних планів Брюсселя"

Прем'єр Укгорщини Віктор Орбан нагадав, що кілька тижнів тому у Данії було представлено "воєнний план" Брюсселя у протидії рф, і заявив що сам він воліє бачити "мирних угорців". Передає УНН із посиланням на сторінку Орбана у соцмережі та видання Мagyarnemzet.

Деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який як відомо підтримує добрі стосунки з рф, напередодні оголосив про початок кампанії зі збору підписів "проти військових планів Брюсселя".

На нас чекає спекотна осінь. Європа дедалі швидше прямує до війни. У Копенгагені було представлено брюссельський план війни: Європа платить, українці воюють, поки Росія остаточно не виснажить себе. Нам не сказали, скільки це коштуватиме і скільки часу це займе. Замість стратегії брюссельська команда пропонувала бажане за дійсне.

- ідеться у дописі угорського політика. 

"Ми не можемо стояти осторонь і спостерігати за цим! Ми ​​повинні ще раз показати, що угорський народ не просить війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті та кожному селі, бо зараз нам потрібен кожен миролюбний угорець!" – завершив свій пост прем’єр-міністр.

Орбан звинуватив спецслужби України в допомозі угроській опозиції: з'явилась реакція МЗС11.10.25, 01:20 • 4412 переглядiв

Раніше глава уряду Угорщини зазначав, що Брюссель дотримується логіки війни, і "замість того, щоб прагнути миру", Європейський Союз "рухається до ескалації".

Нагадаємо

Угорський уряд змінив свою позицію та погодився на заборону поставок російського скрапленого природного газу до країн Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський на саміті в Копенгагені заявив, що війна рф є джерелом загроз безпеки, і закликав до 19-го пакету санкцій та зупинки російської торгівлі нафтою.

На Бельгію чиниться все більший тиск, щоб дозволити використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні після того, як Берлін та інші західні столиці змінили свою позицію, повідомляє Financial Times

Таємні агенти Орбана: Угорщину перевіряють щодо шпигунських операцій у середині ЄС 09.10.25, 17:07 • 3955 переглядiв

Ігор Тележніков

Політика
Копенгаген
Європейський Союз
Данія
Угорщина
Україна
Віктор Орбан