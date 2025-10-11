Орбан звинуватив спецслужби України в допомозі угроській опозиції: з'явилась реакція МЗС
Київ • УНН
Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що звинувачення Угорщини на адресу України стають абсурдними. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в допомозі опозиційній партії "Тиса" та тиску на європейські держави щодо вступу до ЄС.
Звинувачення Угорщини на адресу України стали постійними, а їхня абсурдність тільки зростає. Про це на брифінгу заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, повідомляє УНН.
Деталі
Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що українські спецслужби нібито допомагають опозиційній угорській партії "Тиса".
За словами Тихого, Києву дуже прикро, що "уряд сусідньої Угорщини, уряд Віктора Орбана нагнітає антиукраїнську істерію, яка позбавлена будь-яких підстав".
Нагадаємо
Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в спробах чинити тиск на європейські держави щодо вступу до ЄС. Він заявив, що Будапешт не підтримуватиме це рішення, посилаючись на результати референдуму.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде в Європейському союзі, оскільки це вибір українців. Він зазначив, що Угорщина гальмує цей незворотній процес, і Україна звертатиметься до країн-партнерів для зміни процедури вступу або тиску на прем'єр-міністра Угорщини.
Таємні агенти Орбана: Угорщину перевіряють щодо шпигунських операцій у середині ЄС 09.10.25, 17:07 • 3710 переглядiв