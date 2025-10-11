Орбан обвинил спецслужбы Украины в помощи венгерской оппозиции: появилась реакция МИД
Киев • УНН
Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что обвинения Венгрии в адрес Украины становятся абсурдными. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в помощи оппозиционной партии "Тиса" и давлении на европейские государства относительно вступления в ЕС.
Обвинения Венгрии в адрес Украины стали постоянными, а их абсурдность только растет. Об этом на брифинге заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, сообщает УНН.
Подробности
Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что украинские спецслужбы якобы помогают оппозиционной венгерской партии "Тиса".
По словам Тихого, Киеву очень досадно, что "правительство соседней Венгрии, правительство Виктора Орбана нагнетает антиукраинскую истерию, лишенную каких-либо оснований".
Напомним
На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытках оказывать давление на европейские государства относительно вступления в ЕС. Он заявил, что Будапешт не будет поддерживать это решение, ссылаясь на результаты референдума.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в Европейском союзе, поскольку это выбор украинцев. Он отметил, что Венгрия тормозит этот необратимый процесс, и Украина будет обращаться к странам-партнерам для изменения процедуры вступления или давления на премьер-министра Венгрии.
Тайные агенты Орбана: Венгрию проверяют на предмет шпионских операций внутри ЕС09.10.25, 17:07 • 3706 просмотров