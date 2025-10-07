Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" через вступ України до ЄС

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 14623 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 32564 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 31303 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 34580 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 64905 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 30671 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37641 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65049 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76793 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92101 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0.8м/с
87%
752мм
Популярнi новини
Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFPPhoto6 жовтня, 14:03 • 11074 перегляди
США розблокували можливість закупівлі Patriot, тепер все залежить від фінансування програми PURL – Зеленський6 жовтня, 14:40 • 3708 перегляди
Зниклих жінку та дитину знайшли мертвими у водоймі на Полтавщині: пошуки чоловіка триваютьPhoto6 жовтня, 14:59 • 9898 перегляди
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах 6 жовтня, 16:40 • 11267 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля18:42 • 4230 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 29240 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 39179 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 64900 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 180752 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 108810 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля18:42 • 4418 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 64331 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 60847 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 136440 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 68231 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Безпілотний літальний апарат
Су-30
Су-24
Свіфт

Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" через вступ України до ЄС

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в спробах чинити тиск на європейські держави щодо вступу до ЄС. Він заявив, що Будапешт не підтримуватиме це рішення, посилаючись на результати референдуму.

Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" через вступ України до ЄС

Угорщина знову виступила проти подальшого руху України до вступу в ЄС. Прем’єр-міністр країни звинуватив Київ у спробах чинити тиск на європейські держави та заявив, що Будапешт не вважає за потрібне підтримувати це рішення. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в мережі в Х.

Деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що той нібито вдається до "морального тиску", аби переконати країни ЄС підтримати вступ України, попри позицію угорського народу.

За словами Орбана, українська сторона намагається визначати, що краще для угорців, і застосовує медіа-кампанію для тиску на Будапешт. Він наголосив, що Угорщина не має моральних зобов'язань підтримувати вступ України до ЄС, а рішення про розширення Союзу має ухвалюватися одноголосно всіма державами-членами.

Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову застосовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб схилити країни до підтримки своїх військових зусиль. Шановний пане Президенте, з усією повагою, Угорщина не має морального обов’язку підтримувати вступ України до ЄС. Жодна країна ніколи не добивалася членства в Євросоюзі шляхом шантажу - і цього разу так теж не буде.

- йдеться у дописі Орбана.

Віктор Орбан нагадав, що під час референдуму в Угорщині більшість громадян висловилися проти вступу України до Європейського Союзу. За його словами, позиція Будапешта відображає волю народу та базується на дотриманні європейських угод.

Угорський народ ухвалив рішення. Переважна більшість проголосувала проти членства України в ЄС на референдумі. Якщо ви хочете це змінити, ваша медіакампанія проти Угорщини, ймовірно, не найкращий спосіб завести друзів

- написав Прем’єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде в Європейському союзі, оскільки це вибір українців. Він зазначив, що Угорщина гальмує цей незворотній процес, і Україна звертатиметься до країн-партнерів для зміни процедури вступу або тиску на прем'єр-міністра Угорщини.

Нідерланди виступили проти прискореної процедури вступу України до ЄС02.10.25, 23:21 • 11372 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан