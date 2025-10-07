Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" через вступ України до ЄС

Угорщина знову виступила проти подальшого руху України до вступу в ЄС. Прем’єр-міністр країни звинуватив Київ у спробах чинити тиск на європейські держави та заявив, що Будапешт не вважає за потрібне підтримувати це рішення. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в мережі в Х.

Деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що той нібито вдається до "морального тиску", аби переконати країни ЄС підтримати вступ України, попри позицію угорського народу.

За словами Орбана, українська сторона намагається визначати, що краще для угорців, і застосовує медіа-кампанію для тиску на Будапешт. Він наголосив, що Угорщина не має моральних зобов'язань підтримувати вступ України до ЄС, а рішення про розширення Союзу має ухвалюватися одноголосно всіма державами-членами.

Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову застосовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб схилити країни до підтримки своїх військових зусиль. Шановний пане Президенте, з усією повагою, Угорщина не має морального обов’язку підтримувати вступ України до ЄС. Жодна країна ніколи не добивалася членства в Євросоюзі шляхом шантажу - і цього разу так теж не буде. - йдеться у дописі Орбана.

Віктор Орбан нагадав, що під час референдуму в Угорщині більшість громадян висловилися проти вступу України до Європейського Союзу. За його словами, позиція Будапешта відображає волю народу та базується на дотриманні європейських угод.

Угорський народ ухвалив рішення. Переважна більшість проголосувала проти членства України в ЄС на референдумі. Якщо ви хочете це змінити, ваша медіакампанія проти Угорщини, ймовірно, не найкращий спосіб завести друзів - написав Прем’єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде в Європейському союзі, оскільки це вибір українців. Він зазначив, що Угорщина гальмує цей незворотній процес, і Україна звертатиметься до країн-партнерів для зміни процедури вступу або тиску на прем'єр-міністра Угорщини.

