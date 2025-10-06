Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде в Європейському союзі, оскільки це вибір українців. Він зазначив, що Угорщина гальмує цей незворотній процес, і Україна звертатиметься до країн-партнерів для зміни процедури вступу або тиску на прем'єр-міністра Угорщини.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна буде в Європейському союзі, адже це вибір українців. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає УНН.
Деталі
Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без, бо це вибір народу України. Зміна процедури - це називається "знайти шлях, як без". Коли більшість країн, окрім Угорщини, підтримують Україну, розуміють, як це потрібно
Він зазначив, що Україна стоїть на захисті Європи, а тому несправедливо розказувати байки про Україну.
Це робить сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, гальмує цей процес, який незворотній. Україна все одно буде і в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС, був він, саме ця людина. Тому або зміна процедури, і тут ми будемо тоді звертатися, безумовно, до Нідерландів, і не тільки до Нідерландів, тому що це питання також підтримки цього. Або йдемо по процедурі звичайній, і треба всім країнам тиснути на прем'єр-міністра Угорщини
Нагадаємо
Україна успішно завершила фінальний етап скринінгу законодавства на відповідність нормам Європейського Союзу, це відкриває шлях до початку переговорів про членство країни в ЄС.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на план президента Євроради Антоніу Кошти обійти вето Угорщини та пришвидшити процес вступу України до ЄС.