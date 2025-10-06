Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна буде в Європейському союзі, адже це вибір українців. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає УНН.

Він зазначив, що Україна стоїть на захисті Європи, а тому несправедливо розказувати байки про Україну.

Це робить сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, гальмує цей процес, який незворотній. Україна все одно буде і в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС, був він, саме ця людина. Тому або зміна процедури, і тут ми будемо тоді звертатися, безумовно, до Нідерландів, і не тільки до Нідерландів, тому що це питання також підтримки цього. Або йдемо по процедурі звичайній, і треба всім країнам тиснути на прем'єр-міністра Угорщини