Эксклюзив
12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без - Зеленский

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в Европейском союзе, поскольку это выбор украинцев. Он отметил, что Венгрия тормозит этот необратимый процесс, и Украина будет обращаться к странам-партнерам для изменения процедуры вступления или давления на премьер-министра Венгрии.

Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина будет в Европейском союзе, ведь это выбор украинцев. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает УНН.

Подробности

Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины. Изменение процедуры - это называется "найти путь, как без". Когда большинство стран, кроме Венгрии, поддерживают Украину, понимают, как это нужно

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что Украина стоит на защите Европы, а потому несправедливо рассказывать басни об Украине.

Это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии, к сожалению, тормозит этот процесс, который необратим. Украина все равно будет и в истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС, был он, именно этот человек. Поэтому либо изменение процедуры, и здесь мы будем тогда обращаться, безусловно, к Нидерландам, и не только к Нидерландам, потому что это вопрос также поддержки этого. Либо идем по процедуре обычной, и надо всем странам давить на премьер-министра Венгрии

- добавил Зеленский. 

Напомним

Украина успешно завершила финальный этап скрининга законодательства на соответствие нормам Европейского Союза, это открывает путь к началу переговоров о членстве страны в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на план президента Евросовета Антониу Кошты обойти вето Венгрии и ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

Павел Башинский

