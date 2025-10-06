Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина будет в Европейском союзе, ведь это выбор украинцев. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает УНН.

Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины. Изменение процедуры - это называется "найти путь, как без". Когда большинство стран, кроме Венгрии, поддерживают Украину, понимают, как это нужно

Он отметил, что Украина стоит на защите Европы, а потому несправедливо рассказывать басни об Украине.

Это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии, к сожалению, тормозит этот процесс, который необратим. Украина все равно будет и в истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС, был он, именно этот человек. Поэтому либо изменение процедуры, и здесь мы будем тогда обращаться, безусловно, к Нидерландам, и не только к Нидерландам, потому что это вопрос также поддержки этого. Либо идем по процедуре обычной, и надо всем странам давить на премьер-министра Венгрии