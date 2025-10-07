Венгрия вновь выступила против дальнейшего движения Украины к вступлению в ЕС. Премьер-министр страны обвинил Киев в попытках оказать давление на европейские государства и заявил, что Будапешт не считает нужным поддерживать это решение. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сети X.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы прибегает к "моральному давлению", чтобы убедить страны ЕС поддержать вступление Украины, несмотря на позицию венгерского народа.

По словам Орбана, украинская сторона пытается определять, что лучше для венгров, и применяет медиа-кампанию для давления на Будапешт. Он подчеркнул, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС, а решение о расширении Союза должно приниматься единогласно всеми государствами-членами.

Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова применяет свою привычную тактику морального шантажа, чтобы склонить страны к поддержке своих военных усилий. Уважаемый господин Президент, со всем уважением, Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не добивалась членства в Евросоюзе путем шантажа - и на этот раз так тоже не будет.