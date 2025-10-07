Орбан обвинил Зеленского в «моральном шантаже» из-за вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытках оказать давление на европейские государства по вопросу вступления в ЕС. Он заявил, что Будапешт не будет поддерживать это решение, ссылаясь на результаты референдума.
Венгрия вновь выступила против дальнейшего движения Украины к вступлению в ЕС. Премьер-министр страны обвинил Киев в попытках оказать давление на европейские государства и заявил, что Будапешт не считает нужным поддерживать это решение. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сети X.
Детали
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы прибегает к "моральному давлению", чтобы убедить страны ЕС поддержать вступление Украины, несмотря на позицию венгерского народа.
По словам Орбана, украинская сторона пытается определять, что лучше для венгров, и применяет медиа-кампанию для давления на Будапешт. Он подчеркнул, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС, а решение о расширении Союза должно приниматься единогласно всеми государствами-членами.
Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова применяет свою привычную тактику морального шантажа, чтобы склонить страны к поддержке своих военных усилий. Уважаемый господин Президент, со всем уважением, Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не добивалась членства в Евросоюзе путем шантажа - и на этот раз так тоже не будет.
Виктор Орбан напомнил, что во время референдума в Венгрии большинство граждан высказались против вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, позиция Будапешта отражает волю народа и базируется на соблюдении европейских соглашений.
Венгерский народ принял решение. Подавляющее большинство проголосовало против членства Украины в ЕС на референдуме. Если вы хотите это изменить, ваша медиакампания против Венгрии, вероятно, не лучший способ завести друзей
Напомним
В понедельник, 6 октября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в Европейском союзе, поскольку это выбор украинцев. Он отметил, что Венгрия тормозит этот необратимый процесс, и Украина будет обращаться к странам-партнерам для изменения процедуры вступления или давления на премьер-министра Венгрии.
Нидерланды выступили против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС02.10.25, 23:21 • 11369 просмотров