Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 14463 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 32134 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 31020 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 34315 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 64509 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 30621 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 37603 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65027 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76777 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92086 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Орбан обвинил Зеленского в «моральном шантаже» из-за вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытках оказать давление на европейские государства по вопросу вступления в ЕС. Он заявил, что Будапешт не будет поддерживать это решение, ссылаясь на результаты референдума.

Орбан обвинил Зеленского в «моральном шантаже» из-за вступления Украины в ЕС

Венгрия вновь выступила против дальнейшего движения Украины к вступлению в ЕС. Премьер-министр страны обвинил Киев в попытках оказать давление на европейские государства и заявил, что Будапешт не считает нужным поддерживать это решение. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сети X.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы прибегает к "моральному давлению", чтобы убедить страны ЕС поддержать вступление Украины, несмотря на позицию венгерского народа.

По словам Орбана, украинская сторона пытается определять, что лучше для венгров, и применяет медиа-кампанию для давления на Будапешт. Он подчеркнул, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС, а решение о расширении Союза должно приниматься единогласно всеми государствами-членами.

Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова применяет свою привычную тактику морального шантажа, чтобы склонить страны к поддержке своих военных усилий. Уважаемый господин Президент, со всем уважением, Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не добивалась членства в Евросоюзе путем шантажа - и на этот раз так тоже не будет.

- говорится в сообщении Орбана.

Виктор Орбан напомнил, что во время референдума в Венгрии большинство граждан высказались против вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, позиция Будапешта отражает волю народа и базируется на соблюдении европейских соглашений.

Венгерский народ принял решение. Подавляющее большинство проголосовало против членства Украины в ЕС на референдуме. Если вы хотите это изменить, ваша медиакампания против Венгрии, вероятно, не лучший способ завести друзей

- написал Премьер-министр Венгрии.

Напомним

В понедельник, 6 октября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в Европейском союзе, поскольку это выбор украинцев. Он отметил, что Венгрия тормозит этот необратимый процесс, и Украина будет обращаться к странам-партнерам для изменения процедуры вступления или давления на премьер-министра Венгрии.

Нидерланды выступили против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС02.10.25, 23:21 • 11369 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан