Ищет «миролюбивых венгров»: Орбан начал кампанию по сбору подписей против «военных планов Брюсселя»
Киев • УНН
Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о начале кампании по сбору подписей против «военных планов Брюсселя», ссылаясь на представленный в Дании план противодействия РФ, который, по мнению главы правительства европейской страны, ведет к эскалации.
Премьер Венгрии Виктор Орбан напомнил, что несколько недель назад в Дании был представлен "военный план" Брюсселя по противодействию РФ, и заявил, что сам он предпочитает видеть "мирных венгров". Передает УНН со ссылкой на страницу Орбана в соцсети и издание Мagyarnemzet.
Детали
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, как известно, поддерживает хорошие отношения с РФ, накануне объявил о начале кампании по сбору подписей "против военных планов Брюсселя".
Нас ждет жаркая осень. Европа все быстрее движется к войне. В Копенгагене был представлен брюссельский план войны: Европа платит, украинцы воюют, пока Россия окончательно не истощит себя. Нам не сказали, сколько это будет стоить и сколько времени это займет. Вместо стратегии брюссельская команда предлагала желаемое за действительное.
"Мы не можем стоять в стороне и наблюдать за этим! Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не просит войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и каждом селе, потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр!" – завершил свой пост премьер-министр.
Орбан обвинил спецслужбы Украины в помощи венгерской оппозиции: появилась реакция МИД11.10.25, 01:20 • 4402 просмотра
Ранее глава правительства Венгрии отмечал, что Брюссель придерживается логики войны, и "вместо того, чтобы стремиться к миру", Европейский Союз "движется к эскалации".
Напомним
Венгерское правительство изменило свою позицию и согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Копенгагене заявил, что война РФ является источником угроз безопасности, и призвал к 19-му пакету санкций и остановке российской торговли нефтью.
На Бельгию оказывается все большее давление, чтобы разрешить использование замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине после того, как Берлин и другие западные столицы изменили свою позицию, сообщает Financial Times
Тайные агенты Орбана: Венгрию проверяют на предмет шпионских операций внутри ЕС09.10.25, 17:07 • 3954 просмотра