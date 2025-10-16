Сергія Лисака представили в Одесі у якості голови міської військової адміністрації

Колишнього голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, якого нещодавно призначили керувати новоствореною Одеською міською військовою адміністрацією, представили на новому робочому місці. Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

Також Кулеба додав, що для підтримки Одеси Кабінет міністрів спрямує 100 млн гривень додаткової дотації на безпекову складову та підготовку критичної інфраструктури до холодного періоду.

Він зазначив, що від стабільності Одеси залежить безпека півдня і стійкість усієї України. Створення військової адміністрації в Одесі Кулеба назвав "кроком задля захисту та стійкості країни в умовах війни".

Одеса - місто, яке має стратегічне значення для всієї країни. Це місто, через яке проходять гуманітарні та енергетичні маршрути, експорт зерна, міжнародна допомога. Завдання міської військової адміністрації - підтримати цей процес, об’єднати дії влади, силовиків і служб, щоб система управління залишалася стійкою і передбачала ризики, а не реагувала на наслідки - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію і призначив її очільником Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Крім того, міському голові Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.

У відповідь Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.

Також УНН повідомляв, що тимчасово виконуючим обов’язки міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль.