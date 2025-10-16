Сергея Лысака представили в Одессе в качестве главы городской военной администрации

Бывшего главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, которого недавно назначили руководить новосозданной Одесской городской военной администрацией, представили на новом рабочем месте. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Подробности

Также Кулеба добавил, что для поддержки Одессы Кабинет министров направит 100 млн гривен дополнительной дотации на составляющую безопасности и подготовку критической инфраструктуры к холодному периоду.

Он отметил, что от стабильности Одессы зависит безопасность юга и устойчивость всей Украины. Создание военной администрации в Одессе Кулеба назвал "шагом для защиты и устойчивости страны в условиях войны".

Одесса - город, имеющий стратегическое значение для всей страны. Это город, через который проходят гуманитарные и энергетические маршруты, экспорт зерна, международная помощь. Задача городской военной администрации - поддержать этот процесс, объединить действия власти, силовиков и служб, чтобы система управления оставалась устойчивой и предусматривала риски, а не реагировала на последствия - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский образовал Одесскую городскую военную администрацию и назначил ее главой Сергея Лысака, который до этого возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.

Кроме того, городскому голове Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.

В ответ Труханов заявил, что не имеет российского гражданства. Он добавил, что готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека.

Также УНН сообщал, что временно исполняющим обязанности городского головы Одессы стал секретарь городского совета Игорь Коваль.