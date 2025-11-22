СБУ затримала агента гру рф, який допомагав окупантам штурмувати Куп'янськ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки (гру). Зловмисник передавав окупантам координати для штурму позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Як встановило розслідування, завдання ворога виконував харківський ІТ-фахівець, який уже має судимість за співпрацю з рашистами на початку повномасштабної війни.

Тоді фігурант проживав у Куп’янському районі і в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації рф. Там він налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови. Після звільнення громади колаборант переїхав до обласного центру, де сподівався "заховатися" серед мешканців мегаполісу та уникнути правосуддя - йдеться у дописі.

Зазначається, що у 2022 році СБУ і Нацполіція затримали фігуранта, незважаючи на його спроби "залягти на дно". Втім, суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув’язнення.

За матеріалами справи, восени цього року росіяни дистанційно відновили із ним зв’язок та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ.

Для виконання цього завдання фігурант об’їжджав місцевість поблизу передової, приховано фіксував локації Сил оборони і передав їх ворогу.

Для конспірації агент використовував легенду про нібито "поїздки до родичів", які проживали на прифронтовій території - повідомили в Службі безпеки України.

Контррозвідка СБУ викрила і задокументувала злочини рецидивіста, а на фінальному етапі спецоперації затримала його.

Під час обшуку в квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучено смартфон із доказами роботи на гру рф, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений прапор країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Патрульна поліцейська з Куп'янська, яка співпрацювала з окупантами, засуджена до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Вона обіймала посади в окупаційній адміністрації та втекла до росії перед деокупацією.

Наводили ворожі "Гради" на Сумщину та закликали здаватися рашистам: подружжя зрадників отримало 15 років