СБУ задержала агента ГРУ РФ, который помогал оккупантам штурмовать Купянск

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Контрразведка СБУ задержала в Харьковской области агента российской военной разведки, который передавал оккупантам координаты для штурма позиций Сил обороны на Купянском направлении. Злоумышленником оказался харьковский IT-специалист, ранее судимый за сотрудничество с рашистами.

СБУ задержала агента ГРУ РФ, который помогал оккупантам штурмовать Купянск

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области еще одного агента российской военной разведки (ГРУ). Злоумышленник передавал оккупантам координаты для штурма позиций Сил обороны на Купянском направлении. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Как установило расследование, задание врага выполнял харьковский IT-специалист, который уже имеет судимость за сотрудничество с рашистами в начале полномасштабной войны.

Тогда фигурант проживал в Купянском районе и в период его захвата летом 2022 года вступил в оккупационную администрацию РФ. Там он налаживал и администрировал компьютерную сеть псевдоучреждения. После освобождения общины коллаборант переехал в областной центр, где надеялся "спрятаться" среди жителей мегаполиса и избежать правосудия

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году СБУ и Нацполиция задержали фигуранта, несмотря на его попытки "залечь на дно". Впрочем, суд назначил ему наказание, не предусматривающее тюремное заключение.

По материалам дела, осенью этого года россияне дистанционно возобновили с ним связь и поручили отслеживать позиции украинских войск, ведущих бои за Купянск.

Для выполнения этого задания фигурант объезжал местность вблизи передовой, скрыто фиксировал локации Сил обороны и передал их врагу.

Для конспирации агент использовал легенду о якобы "поездках к родственникам", проживавшим на прифронтовой территории

- сообщили в Службе безопасности Украины.

Контрразведка СБУ разоблачила и задокументировала преступления рецидивиста, а на финальном этапе спецоперации задержала его.

Во время обыска в квартире задержанного и в загородном доме его родственников изъят смартфон с доказательствами работы на ГРУ РФ, форменная одежда российского образца и собственноручно изготовленный флаг страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Патрульная полицейская из Купянска, которая сотрудничала с оккупантами, осуждена к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Она занимала должности в оккупационной администрации и сбежала в Россию перед деоккупацией.

Вита Зеленецкая

