російські атаки спричинили знеструмлення у шести областях України
Київ • УНН
Через російські обстріли знеструмлено частину споживачів у шести областях. Відновлення триває, обмежень електроенергії не прогнозують.
Станом на ранок 16 вересня через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України. Відновлювальні роботи тривають, застосування графіків обмежень сьогодні не прогнозується. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи
У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електроенергії на сьогодні не прогнозується, а інформацію про можливі зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.
Споживачів закликають за можливості перенести активне енергоспоживання на денний час — з 11:00 до 15:00.
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