російські атаки спричинили знеструмлення у шести областях України

Станом на ранок 16 вересня через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України. Відновлювальні роботи тривають, застосування графіків обмежень сьогодні не прогнозується. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи - йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електроенергії на сьогодні не прогнозується, а інформацію про можливі зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Споживачів закликають за можливості перенести активне енергоспоживання на денний час — з 11:00 до 15:00.

Німеччина виділить додатковий 1 мільйон євро на безпеку українських АЕС