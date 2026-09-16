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российские атаки вызвали обесточивание в шести областях Украины

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Из-за российских обстрелов обесточена часть потребителей в шести областях. Восстановление продолжается, ограничений электроснабжения не прогнозируют.

российские атаки вызвали обесточивание в шести областях Украины

По состоянию на утро 16 сентября из-за вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в 6 областях Украины. Восстановительные работы продолжаются, применение графиков ограничений сегодня не прогнозируется. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы

- говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что применение ограничений электроснабжения на сегодня не прогнозируется, а информацию о возможных изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Потребителей призывают по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время — с 11:00 до 15:00.

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Ольга Розгон

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