Російські атаки дронами на енергетику зачепили три області, графіки цілодобово - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок російських атак дронами пошкоджено енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей. Сьогодні графіки погодинних відключень світла для споживачів діють цілодобово у більшості регіонів України.
Атаки рф на енергетику зачепили три області, графіки відключень світла сьогодні знову цілодобово, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
Внаслідок російських атак дронами на енергетичну інфраструктуру - на ранок зафіксовано пошкодження обладнання та знеструмлення споживачів Дніпропетровській і Запорізькій областях. Уночі під ударом також опинилися енергооб’єкти на Одещині
Енергетики, як зазначили у міністерстві, оперативно виконують відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.
"Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України", - вказали у Міненерго.
В Укренерго уточнили, що "до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години)".
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
Споживання
За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 13 листопада, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час минулого дня.
12 листопада добовий максимум споживання був увечері - на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня.
"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні до кінця доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.
Нічна атака рф на Одещину зачепила ремонтний цех залізниці: показали наслідки13.11.25, 10:34 • 3100 переглядiв