Нічна атака рф на Одещину зачепила ремонтний цех залізниці: показали наслідки
Київ • УНН
Одеська область зазнала масованої атаки дронами, зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці. Внаслідок вибуху виникла пожежа, інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Одеська область вночі зазнала чергової масованої атаки рф дронами, зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Уночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єкту транспортної інфраструктури. Внаслідок вибуху зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа
З його слів, інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.
В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що вночі, 13 листопада, збройні сили рф атакували ударними безпілотниками місто Арциз. Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи, вказали у прокуратурі.
У ДСНС показали наслідки атаки рф на Одещині.
