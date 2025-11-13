Ночная атака рф на Одесскую область затронула ремонтный цех железной дороги: показали последствия
Киев • УНН
Одесская область подверглась массированной атаке дронами, разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги. В результате взрыва возник пожар, информации о погибших или пострадавших нет.
Одесская область ночью подверглась очередной массированной атаке РФ дронами, разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. В результате взрыва разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги, возник пожар
По его словам, информация о погибших или пострадавших не поступала.
В Одесской областной прокуратуре уточнили, что ночью, 13 ноября, вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками город Арциз. Из-за вражеского обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха, указали в прокуратуре.
В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Одесскую область.
