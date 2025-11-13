Российские атаки дронами на энергетику затронули три области, графики круглосуточно - Минэнерго
Киев • УНН
В результате российских атак дронами повреждена энергетическая инфраструктура Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей. Сегодня графики почасовых отключений света для потребителей действуют круглосуточно в большинстве регионов Украины.
Атаки РФ на энергетику затронули три области, графики отключений света сегодня снова круглосуточно, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
В результате российских атак дронами на энергетическую инфраструктуру - на утро зафиксированы повреждения оборудования и обесточивание потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях. Ночью под ударом также оказались энергообъекты в Одесской области
Энергетики, как отметили в министерстве, оперативно выполняют восстановительные работы на поврежденных объектах.
"Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины", - указали в Минэнерго.
В Укрэнерго уточнили, что "до конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы)".
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
Потребление
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 13 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в это же время прошлого дня.
12 ноября суточный максимум потребления был вечером - на 1,7% выше, чем максимум предыдущего дня.
"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня до конца суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему наименьшая. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности времени вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.
