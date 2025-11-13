$42.010.06
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Российские атаки дронами на энергетику затронули три области, графики круглосуточно - Минэнерго

Киев • УНН

 • 270 просмотра

В результате российских атак дронами повреждена энергетическая инфраструктура Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей. Сегодня графики почасовых отключений света для потребителей действуют круглосуточно в большинстве регионов Украины.

Российские атаки дронами на энергетику затронули три области, графики круглосуточно - Минэнерго

Атаки РФ на энергетику затронули три области, графики отключений света сегодня снова круглосуточно, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

В результате российских атак дронами на энергетическую инфраструктуру - на утро зафиксированы повреждения оборудования и обесточивание потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях. Ночью под ударом также оказались энергообъекты в Одесской области

- сообщили в Минэнерго.

Энергетики, как отметили в министерстве, оперативно выполняют восстановительные работы на поврежденных объектах.

"Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины", - указали в Минэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что "до конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы)". 

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. 

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 13 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в это же время прошлого дня.

12 ноября суточный максимум потребления был вечером - на 1,7% выше, чем максимум предыдущего дня.

"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня до конца суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.  Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему наименьшая. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности времени вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Укрэнерго
Украина