7 листопада, 17:00 • 21171 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 28429 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 35023 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 35043 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 33846 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 21149 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 49939 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 36968 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39518 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30336 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Ввечері 7 листопада росіяни обстріляли заправку в Пісочинській громаді на Харківщині, попередньо авіабомбами КАБ. Постраждали п'ятеро людей, серед них поліцейський, а також пошкоджено АЗС та автомобілі.

росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі

Ввечері 7 листопада росіяни завдали авіаудару по заправці на Харківщині. Постраждали п'ятеро людей. Про це інформує голова Харківської обласної військової адімінстрації (ОВА) Олег Синєгубов, Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 21:00 ворог здійснив обстріл, попередньо, авіаційними бомбами типу КАБ, по території Пісочинської громади Харківського району.

За словами Олега Синєгубова, постраждали пʼятеро людей: двоє жінок та троє чоловіків.

Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків - 35 і 31 року. Серед поранених - працівник поліції, який перебував на службі

- уточнили в Національній поліції України.

Внаслідок влучання пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.

Нагадаємо

Ввечері 7 листопада російська армія також атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури на півдні області.

Понад 190 тисяч воєнних злочинів скоїли росіяни в Україні: Офіс генпрокурора представив матеріали комісії ООН05.11.25, 13:03 • 3201 перегляд

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Національна поліція України
Олег Синєгубов
Харківська область
Одеська область