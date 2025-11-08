росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі

Ввечері 7 листопада росіяни завдали авіаудару по заправці на Харківщині. Постраждали п'ятеро людей. Про це інформує голова Харківської обласної військової адімінстрації (ОВА) Олег Синєгубов, Національна поліція України, передає УНН.

Зазначається, що близько 21:00 ворог здійснив обстріл, попередньо, авіаційними бомбами типу КАБ, по території Пісочинської громади Харківського району.

За словами Олега Синєгубова, постраждали пʼятеро людей: двоє жінок та троє чоловіків.

Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків - 35 і 31 року. Серед поранених - працівник поліції, який перебував на службі