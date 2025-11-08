росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі
Київ • УНН
Ввечері 7 листопада росіяни обстріляли заправку в Пісочинській громаді на Харківщині, попередньо авіабомбами КАБ. Постраждали п'ятеро людей, серед них поліцейський, а також пошкоджено АЗС та автомобілі.
Ввечері 7 листопада росіяни завдали авіаудару по заправці на Харківщині. Постраждали п'ятеро людей. Про це інформує голова Харківської обласної військової адімінстрації (ОВА) Олег Синєгубов, Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що близько 21:00 ворог здійснив обстріл, попередньо, авіаційними бомбами типу КАБ, по території Пісочинської громади Харківського району.
За словами Олега Синєгубова, постраждали пʼятеро людей: двоє жінок та троє чоловіків.
Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків - 35 і 31 року. Серед поранених - працівник поліції, який перебував на службі
Внаслідок влучання пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.
Нагадаємо
Ввечері 7 листопада російська армія також атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури на півдні області.
Понад 190 тисяч воєнних злочинів скоїли росіяни в Україні: Офіс генпрокурора представив матеріали комісії ООН05.11.25, 13:03 • 3201 перегляд