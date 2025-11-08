россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшие
Киев • УНН
Вечером 7 ноября россияне обстреляли заправку в Песочинской общине на Харьковщине, предварительно авиабомбами КАБ. Пострадали пять человек, среди них полицейский, а также повреждены АЗС и автомобили.
Вечером 7 ноября россияне нанесли авиаудар по заправке в Харьковской области. Пострадали пять человек. Об этом информирует глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, Национальная полиция Украины, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что около 21:00 враг совершил обстрел, предварительно, авиационными бомбами типа КАБ, по территории Песочинской общины Харьковского района.
По словам Олега Синегубова, пострадали пять человек: две женщины и трое мужчин.
Травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин - 35 и 31 года. Среди раненых - сотрудник полиции, который находился на службе
В результате попадания повреждена автозаправочная станция и несколько автомобилей.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики.
Напомним
Вечером 7 ноября российская армия также атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры на юге области.
