россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшие

17:00 • 20695 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 27746 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 34382 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 34433 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 33326 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 21020 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 49527 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 36928 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 39477 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30314 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Популярные новости
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 27675 просмотра
Самоповреждение после ВВК: в соцсетях разразился скандал из-за видео окровавленного мужчины7 ноября, 13:53 • 7578 просмотра
кремль опровергает слухи о «немилости» лаврова, но детали вызывают вопросы7 ноября, 16:37 • 5572 просмотра
В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"7 ноября, 16:39 • 15967 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto17:09 • 13049 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto17:09 • 13102 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo17:00 • 20695 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 21664 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 30330 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 40514 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Вечером 7 ноября россияне обстреляли заправку в Песочинской общине на Харьковщине, предварительно авиабомбами КАБ. Пострадали пять человек, среди них полицейский, а также повреждены АЗС и автомобили.

россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшие

Вечером 7 ноября россияне нанесли авиаудар по заправке в Харьковской области. Пострадали пять человек. Об этом информирует глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, Национальная полиция Украины, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что около 21:00 враг совершил обстрел, предварительно, авиационными бомбами типа КАБ, по территории Песочинской общины Харьковского района.

По словам Олега Синегубова, пострадали пять человек: две женщины и трое мужчин.

Травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин - 35 и 31 года. Среди раненых - сотрудник полиции, который находился на службе

- уточнили в Национальной полиции Украины.

В результате попадания повреждена автозаправочная станция и несколько автомобилей.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики.

Напомним

Вечером 7 ноября российская армия также атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры на юге области.

Более 190 тысяч военных преступлений совершили россияне в Украине: Офис генпрокурора представил материалы комиссии ООН05.11.25, 13:03 • 3199 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Олег Синегубов
Харьковская область
Одесская область