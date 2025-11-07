армія рф атакувала Одещину дронами: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури
Київ • УНН
Ввечері 7 листопада російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури на півдні області.
Увечері 7 листопада, російська армія атакувала ударними безпілотниками Одещину. Є пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. Про це інформує очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області
"Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила", - додав він.
Нагадаємо
В ніч на 7 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині, спричинивши значні руйнування. Всі будинки оперативно перезаживили за резервними схемами, ремонт потребуватиме багато часу.
