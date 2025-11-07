армия рф атаковала Одесскую область дронами: поврежден объект энергетической инфраструктуры
Киев • УНН
Вечером 7 ноября российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры на юге области.
Вечером 7 ноября российская армия атаковала ударными беспилотниками Одесскую область. Есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Об этом информирует глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.
враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры на юге области
"Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала", - добавил он.
Напомним
В ночь на 7 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области, причинив значительные разрушения. Все дома оперативно перезапитали по резервным схемам, ремонт потребует много времени.
