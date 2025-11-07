ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
армия рф атаковала Одесскую область дронами: поврежден объект энергетической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Вечером 7 ноября российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры на юге области.

армия рф атаковала Одесскую область дронами: поврежден объект энергетической инфраструктуры

Вечером 7 ноября российская армия атаковала ударными беспилотниками Одесскую область. Есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Об этом информирует глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры на юге области

- написал глава ОВА в своем Telegram.

 "Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала", - добавил он.

В ночь на 7 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области, причинив значительные разрушения. Все дома оперативно перезапитали по резервным схемам, ремонт потребует много времени.

Вита Зеленецкая

