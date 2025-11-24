росіяни атакували Сумську громаду дронами, є перебої зі світлом - ОВА
Київ • УНН
24 листопада росіяни атакували Сумську громаду ударними БПЛА, що призвело до перебоїв з електропостачанням у Сумах. Ворог також поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів, інформація уточнюється.
У понеділок 24 листопада росіяни атакували Сумську громаду ударними БПЛА. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
Окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару в місті Суми є перебої з електропостачанням.
Також ворог поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється
Він додав, що загроза повторних ударів зберігається. У зв’язку з цим мирних жителів закликали перебувати в безпечних місцях.
