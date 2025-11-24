росіяни атакували Сумську громаду дронами, є перебої зі світлом - ОВА

$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 5134 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 11094 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 17545 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 19399 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14545 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12947 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11199 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9364 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10344 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11306 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 28631 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 24755 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі24 листопада, 08:21 • 19157 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"10:50 • 18760 перегляди
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий10:55 • 11444 перегляди
Публікації
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 17557 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20 • 19411 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 39631 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 65324 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 142838 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Львів
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 24825 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 28706 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 41612 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 52062 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 53660 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Financial Times

росіяни атакували Сумську громаду дронами, є перебої зі світлом - ОВА

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

24 листопада росіяни атакували Сумську громаду ударними БПЛА, що призвело до перебоїв з електропостачанням у Сумах. Ворог також поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів, інформація уточнюється.

росіяни атакували Сумську громаду дронами, є перебої зі світлом - ОВА

У понеділок 24 листопада росіяни атакували Сумську громаду ударними БПЛА. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару в місті Суми є перебої з електропостачанням.

Також ворог поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється

– написав Григоров.

Він додав, що загроза повторних ударів зберігається. У зв’язку з цим мирних жителів закликали перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що від початку доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Генеральний штаб Збройних сил України
Суми