14:30 • 3464 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
14:00 • 9488 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
13:47 • 16061 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:20 • 18036 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13867 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12646 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10979 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9224 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10269 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11254 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:47 • 16069 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:20 • 18044 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 07:12 • 39093 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
23 ноября, 09:30 • 64791 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 142300 просмотра
россияне атаковали Сумскую общину дронами, есть перебои со светом - ОВА

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

24 ноября россияне атаковали Сумскую общину ударными БПЛА, что привело к перебоям с электроснабжением в Сумах. Враг также попал в жилой сектор одного из старостинских округов, информация уточняется.

россияне атаковали Сумскую общину дронами, есть перебои со светом - ОВА

В понедельник, 24 ноября, россияне атаковали Сумскую общину ударными БПЛА. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре. В результате удара в городе Сумы есть перебои с электроснабжением.

Также враг попал в жилой сектор одного из старостинских округов. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется

– написал Григоров.

Он добавил, что угроза повторных ударов сохраняется. В связи с этим мирных жителей призвали находиться в безопасных местах.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что с начала суток на фронте произошло 64 боевых столкновения.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
