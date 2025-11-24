россияне атаковали Сумскую общину дронами, есть перебои со светом - ОВА
Киев • УНН
24 ноября россияне атаковали Сумскую общину ударными БПЛА, что привело к перебоям с электроснабжением в Сумах. Враг также попал в жилой сектор одного из старостинских округов, информация уточняется.
В понедельник, 24 ноября, россияне атаковали Сумскую общину ударными БПЛА. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре. В результате удара в городе Сумы есть перебои с электроснабжением.
Также враг попал в жилой сектор одного из старостинских округов. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется
Он добавил, что угроза повторных ударов сохраняется. В связи с этим мирных жителей призвали находиться в безопасных местах.
Напомним
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что с начала суток на фронте произошло 64 боевых столкновения.