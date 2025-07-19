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росія за ніч випустила по Україні понад 300 дронів та 30 ракет: Зеленський відреагував і показав наслідки атаки рф

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

Президент Зеленський повідомив про нічну атаку РФ з понад 300 дронів та 30 ракет по Україні. Постраждали 10 областей, є загиблий та поранені, пошкоджено інфраструктуру.

росія за ніч випустила по Україні понад 300 дронів та 30 ракет: Зеленський відреагував і показав наслідки атаки рф

росія вночі атакувала Україну понад 300 ударними дронами та понад 30 ракетами, повідомив у суботу Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на черговий російський удар, пише УНН.

Сьогодні вночі наші воїни різних підрозділів відбивали чергову російську атаку. Більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів було застосовано проти наших міст. Зараз продовжується знищення цілей: у повітрі ще є безпілотники

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, тривають рятувальні роботи після атаки.

"Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. У Сумах пошкодили критичну інфраструктуру - без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. В Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них дитина. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Били ракетами і дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру", - повідомив Президент.

За його словами, усюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки.

"Дякую всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості. Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, - усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз", - наголосив Зеленський.

Внаслідок атаки на Одесу загинула людина, є постраждалі19.07.25, 02:26 • 3694 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Донецька область
Миколаївська область
Житомирська область
Сумська область
Кіровоградська область
Протиповітряна оборона
Одеська область
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