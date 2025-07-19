Россия за ночь выпустила по Украине более 300 дронов и 30 ракет: Зеленский отреагировал и показал последствия атаки РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о ночной атаке РФ с более чем 300 дронов и 30 ракет по Украине. Пострадали 10 областей, есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура.
Россия ночью атаковала Украину более чем 300 ударными дронами и более чем 30 ракетами, сообщил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередной российский удар, пишет УНН.
Сегодня ночью наши воины разных подразделений отражали очередную российскую атаку. Более 300 ударных дронов и более 30 ракет разных типов были применены против наших городов. Сейчас продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники
По его словам, продолжаются спасательные работы после атаки.
"Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области. В Сумах повредили критическую инфраструктуру - без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были по Шостке. В Одессе поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, и среди них ребенок. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Били ракетами и дронами по Павлограду. Повредили жилой дом, важную инфраструктуру", - сообщил Президент.
По его словам, везде, где это необходимо, сейчас работают и помогают все службы, восстанавливают места и помогают людям после атаки.
"Спасибо всем лидерам, которые понимают, насколько важно оперативно реализовывать наши договоренности. Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, - все это спасает жизни и нужно Украине уже сейчас", - подчеркнул Зеленский.
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