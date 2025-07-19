В результате атаки на Одессу погиб человек, есть пострадавшие

В результате ночной атаки на Одессу в ночь на субботу, 19 июля, по меньшей мере один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом информируют городской голова Геннадий Труханов, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Сейчас подтверждена гибель одного человека - написал в своем Telegram-канале Геннадий Труханов.

В то же время Олег Кипер сообщил о по меньшей мере трех пострадавших.

"Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки", - добавил он.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним

В ночь на 19 июля Одессу атаковали более двух десятков вражеских ударных дронов. В результате обстрела вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме, спасатели проводили операцию по эвакуации жильцов.