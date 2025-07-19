Внаслідок атаки на Одесу загинула людина, є постраждалі

Внаслідок нічної атаки на Одесу у ніч проти суботи, 19 липня щонайменше одна людина загинула, ще троє постраждали. Про це інформують міський голова Геннадій Труханов, голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Наразі підтверджено загибель однієї людини - написав у своєму Telegram-каналі Геннадій Труханов.

Водночас Олег Кіпер повідомив про щонайменще трьох постраждалих.

"Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки", - додав він.

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо

В ніч на 19 липня Одесу атакували понад два десятки ворожих ударних дронів. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, рятувальники проводили операцію з евакуації мешканців.