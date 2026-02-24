росія навмисно знищує умови життя українців – МЗС Латвії
Київ • УНН
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що росія системно атакує енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Це створює умови для фізичного знищення українців, що відповідає Конвенції про геноцид.
росія цілеспрямовано створює умови, розраховані на фізичне знищення українців, системно атакуючи енергетичну та цивільну інфраструктуру, особливо у зимовий період. Про це під час 11-го надзвичайного спеціального засідання сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає УНН.
Деталі
Браже зазначила, що третій пункт Конвенції про геноцид також повністю відповідає діям росії.
Третій пункт статті 2 Конвенції – навмисне створення умов життя, розрахованих на фізичне знищення групи. Під час найхолоднішої зими десятиліття росія неодноразово бомбардувала цивільну та енергетичну інфраструктуру України
За її словами, наслідки цих атак мають смертельний характер.
Мільйони людей залишалися без опалення, електрики та води. Люди замерзали і помирали у власних квартирах. Старші люди, діти, лікарні, пологові будинки, склади з продуктами і ліками – усе це знищувалося
Вона підкреслила, що руйнування мають цілеспрямований характер.
Церкви, релігійні та культурні об’єкти також знищувалися. Усе це робилося навмисно
Нагадаємо
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив у Києві, що майбутнє України пишеться в Києві, а не в москві. Він підкреслив, що росія не може отримати переваги за столом переговорів, втрачаючи позиції на полі бою.