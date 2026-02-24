росія вчинила дії, що підпадають під визначення геноциду проти українців – Латвія в ООН
Латвія заявила в ООН, що дії росії в Україні відповідають визначенню геноциду. Це включає вбивства цивільних, депортації дітей та знищення умов для життя.
Дії російської федерації під час війни проти України відповідають пунктам Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду, зокрема вбивствам цивільних, депортаціям дітей та навмисному знищенню умов для життя. Про це під час 11-го надзвичайного спеціального засідання сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає УНН.
Деталі
Браже наголосила, що росія системно реалізує дії, прямо передбачені статтею 2 Конвенції про геноцид.
росія вчинила дії, передбачені статтею 2 Конвенції про геноцид. Перше – вбивство членів групи. За даними ООН, лише за минулий рік росія різко ескалувала атаки проти цивільного населення України
За її словами, масштаби атак свідчать про свідомий терор проти мирних мешканців.
Дві тисячі ракет, 54 тисячі далекобійних дронів, стратегічні бомбардувальники – усе це застосовувалося проти цивільних. Минулого року кількість убитих і поранених цивільних українців зросла на 31%
Міністерка також наголосила на другому пункті Конвенції – завданні серйозної фізичної та психічної шкоди.
Вона підкреслила, що майже 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Кілька мільйонів перебувають під незаконною російською окупацією, де їх змушують відмовлятися від мови, історії та культури.
Вона додала, що міжнародні організації фіксують масові воєнні злочини.
Звіти ООН підтверджують воєнні злочини, тортури та сексуальне насильство з боку російської армії. За даними ЮНІСЕФ, за час війни загинули понад 3200 українських дітей. Лише за минулий рік кількість дитячих жертв зросла на 10%
