росія вчинила дії, що підпадають під визначення геноциду проти українців – Латвія в ООН

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
16:08 • 868 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 3614 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 7374 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 8556 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 15775 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12077 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28443 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20706 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18815 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18232 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 25655 перегляди
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 5518 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 14571 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 19305 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 10322 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 15790 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28452 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 47551 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 66761 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 69799 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 2936 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 10359 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 25512 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23212 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 23987 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Опалення

росія вчинила дії, що підпадають під визначення геноциду проти українців – Латвія в ООН

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Латвія заявила в ООН, що дії росії в Україні відповідають визначенню геноциду. Це включає вбивства цивільних, депортації дітей та знищення умов для життя.

росія вчинила дії, що підпадають під визначення геноциду проти українців – Латвія в ООН

Дії російської федерації під час війни проти України відповідають пунктам Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду, зокрема вбивствам цивільних, депортаціям дітей та навмисному знищенню умов для життя. Про це під час 11-го надзвичайного спеціального засідання сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає УНН.

Деталі

Браже наголосила, що росія системно реалізує дії, прямо передбачені статтею 2 Конвенції про геноцид.

росія вчинила дії, передбачені статтею 2 Конвенції про геноцид. Перше – вбивство членів групи. За даними ООН, лише за минулий рік росія різко ескалувала атаки проти цивільного населення України

– заявила Браже.

За її словами, масштаби атак свідчать про свідомий терор проти мирних мешканців.

Дві тисячі ракет, 54 тисячі далекобійних дронів, стратегічні бомбардувальники – усе це застосовувалося проти цивільних. Минулого року кількість убитих і поранених цивільних українців зросла на 31%

– зазначила вона.

Міністерка також наголосила на другому пункті Конвенції – завданні серйозної фізичної та психічної шкоди.

Вона підкреслила, що майже 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Кілька мільйонів перебувають під незаконною російською окупацією, де їх змушують відмовлятися від мови, історії та культури.

Вона додала, що міжнародні організації фіксують масові воєнні злочини.

Звіти ООН підтверджують воєнні злочини, тортури та сексуальне насильство з боку російської армії. За даними ЮНІСЕФ, за час війни загинули понад 3200 українських дітей. Лише за минулий рік кількість дитячих жертв зросла на 10%

– повідомила міністерка.

Нагадаємо, що Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна на правильному шляху до членства в ЄС. Вона відзначила високі темпи реформ, попри війну, але не назвала конкретних термінів вступу.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітикаСвіт