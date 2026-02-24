$43.300.02
Эксклюзив
16:08 • 1102 просмотра
14:55 • 7678 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
15:23 • 3984 просмотра
Эксклюзив
12:55 • 15983 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
14:55 • 7678 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 8824 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 15983 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12134 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 28580 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20740 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18835 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18241 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
Россия совершила действия, подпадающие под определение геноцида против украинцев – Латвия в ООН

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Латвия заявила в ООН, что действия России в Украине соответствуют определению геноцида. Это включает убийства гражданских, депортации детей и уничтожение условий для жизни.

Россия совершила действия, подпадающие под определение геноцида против украинцев – Латвия в ООН

Действия Российской Федерации во время войны против Украины соответствуют пунктам Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида, в частности убийствам гражданских, депортациям детей и преднамеренному уничтожению условий для жизни. Об этом во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.

Детали

Браже подчеркнула, что Россия системно реализует действия, прямо предусмотренные статьей 2 Конвенции о геноциде.

Россия совершила действия, предусмотренные статьей 2 Конвенции о геноциде. Первое – убийство членов группы. По данным ООН, только за прошлый год Россия резко эскалировала атаки против гражданского населения Украины

– заявила Браже.

По ее словам, масштабы атак свидетельствуют о сознательном терроре против мирных жителей.

Две тысячи ракет, 54 тысячи дальнобойных дронов, стратегические бомбардировщики – все это применялось против гражданских. В прошлом году количество убитых и раненых гражданских украинцев выросло на 31%

– отметила она.

Министр также отметила второй пункт Конвенции – причинение серьезного физического и психического вреда.

Она подчеркнула, что почти 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Несколько миллионов находятся под незаконной российской оккупацией, где их заставляют отказываться от языка, истории и культуры.

Она добавила, что международные организации фиксируют массовые военные преступления.

Отчеты ООН подтверждают военные преступления, пытки и сексуальное насилие со стороны российской армии. По данным ЮНИСЕФ, за время войны погибли более 3200 украинских детей. Только за прошлый год количество детских жертв выросло на 10%

– сообщила министр.

Напомним, что Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина на правильном пути к членству в ЕС. Она отметила высокие темпы реформ, несмотря на войну, но не назвала конкретных сроков вступления.

Андрей Тимощенков

