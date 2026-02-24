Россия совершила действия, подпадающие под определение геноцида против украинцев – Латвия в ООН

Действия Российской Федерации во время войны против Украины соответствуют пунктам Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида, в частности убийствам гражданских, депортациям детей и преднамеренному уничтожению условий для жизни. Об этом во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.

Браже подчеркнула, что Россия системно реализует действия, прямо предусмотренные статьей 2 Конвенции о геноциде.

Россия совершила действия, предусмотренные статьей 2 Конвенции о геноциде. Первое – убийство членов группы. По данным ООН, только за прошлый год Россия резко эскалировала атаки против гражданского населения Украины

По ее словам, масштабы атак свидетельствуют о сознательном терроре против мирных жителей.

Две тысячи ракет, 54 тысячи дальнобойных дронов, стратегические бомбардировщики – все это применялось против гражданских. В прошлом году количество убитых и раненых гражданских украинцев выросло на 31%

Министр также отметила второй пункт Конвенции – причинение серьезного физического и психического вреда.

Она подчеркнула, что почти 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Несколько миллионов находятся под незаконной российской оккупацией, где их заставляют отказываться от языка, истории и культуры.

Она добавила, что международные организации фиксируют массовые военные преступления.

Отчеты ООН подтверждают военные преступления, пытки и сексуальное насилие со стороны российской армии. По данным ЮНИСЕФ, за время войны погибли более 3200 украинских детей. Только за прошлый год количество детских жертв выросло на 10%