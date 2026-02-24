Майбутнє пишеться в Києві, а не в москві - президент Євроради

Антоніу Кошта заявив, що річниця повномасштабної війни - це не лише про пам’ять, а й про формування майбутнього. Також, Кошта підкреслив, що росія не може отримати переваги за столом переговорів, втрачаючи позиції на полі бою.Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив під час прес-брифінгу в Києві 24 лютого, передає УНН.

Деталі

Антоніу Кошта зазначив, що сьогодні вшановують пам’ять загиблих цивільних, військових і дітей. Він нагадав про зруйновані будинки та розділені родини, а також відзначив стійкість українців.

Сьогодні ми пам’ятаємо як громади розділялися, як будинку руйнувалися, як дітей забирали з їхніх родин. Ми вшановуємо втраченні життя цивільних, військових. дітей. Ми бачили стійкість українського народу, який демонстрував надзвичайну силу перед лицем агресії. Ми ще раз підкреслюємо, що європейське майбутнє пов’язано із свободою країни. Ця річниця не лише про пам'ять про минуле - це про формування майбутнього, а це майбутнє пишеться в Києві, а не в москві - наголосив президент Євроради.

Президент Європейської ради наголосив, що росія повинна "серйозно підійти" до переговорів і визнати неможливість перемоги у війні. За його словами, попри втрати на полі бою, росія намагається посилювати атаки замість того, щоб діяти добросовісно.

Посадовець підкреслив: "росія не може отримати переваги за столом переговорів. тоді, коли вона втрачає багато чого на полі бою. Ми вітаємо всі зусилля, зокрема, зусилля партнерів, Сполучених Штатів Америки, на допомогу миру. росія повинна прийти за стіл переговорів серйозно і прийняти те, що вона не зможе перемогти в цій війні після чотирьох років агресії. Україна чітко стоїть на своїх позиція, а росія - не досягла своїх завдань в Україні. Сьогодні замість того, щоб діяти на переговорах з добрими намірами - росія інтенсифікує свої атаки".

Антоніу Кошта також запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Європейського Союзу.

Україна може розраховувати на європейський союз. Від першого дня російської агресії - європейський союз повністю підтримував Україну на всіх фронтах: фінансово, політично, дипломатично, а а також на безпековому фронті, і ми , безумовно продовжимо це робити - наголосив Антоніу Кошти

Нагадаємо

Тристоронні перемовини України, США та рф зайшли у глухий кут зокрема і через те, що президент США Дональд Трамп хоче підписати мирний договір та документ про гарантії безпеки для України одночасно.