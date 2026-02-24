Будущее пишется в Киеве, а не в москве - президент Евросовета

$43.300.02
51.010.09
ukenru
15:23 • 2004 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 5640 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 6914 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 14529 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 11676 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27640 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20543 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18727 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18166 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16726 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 24876 просмотра
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43 • 4400 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 13831 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 18427 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 8672 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 14528 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27640 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 46956 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 66249 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 69313 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 2252 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 9000 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 25228 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 22942 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 23702 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
Отопление

Будущее пишется в Киеве, а не в москве - президент Евросовета

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил в Киеве, что будущее Украины пишется в Киеве, а не в москве. Он подчеркнул, что россия не может получить преимущества за столом переговоров, теряя позиции на поле боя.

Будущее пишется в Киеве, а не в москве - президент Евросовета

Антониу Кошта заявил, что годовщина полномасштабной войны – это не только о памяти, но и о формировании будущего. Также Кошта подчеркнул, что Россия не может получить преимущества за столом переговоров, теряя позиции на поле боя. Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта заявил во время пресс-брифинга в Киеве 24 февраля, передает УНН.

Детали

Антониу Кошта отметил, что сегодня чтят память погибших гражданских, военных и детей. Он напомнил о разрушенных домах и разделенных семьях, а также отметил стойкость украинцев.

Сегодня мы помним, как общины разделялись, как дома разрушались, как детей забирали из их семей. Мы чтим утраченные жизни гражданских, военных, детей. Мы видели стойкость украинского народа, который демонстрировал чрезвычайную силу перед лицом агрессии. Мы еще раз подчеркиваем, что европейское будущее связано со свободой страны. Эта годовщина не только о памяти о прошлом – это о формировании будущего, а это будущее пишется в Киеве, а не в Москве

- подчеркнул президент Евросовета.

Президент Европейского совета подчеркнул, что Россия должна "серьезно подойти" к переговорам и признать невозможность победы в войне. По его словам, несмотря на потери на поле боя, Россия пытается усиливать атаки вместо того, чтобы действовать добросовестно.

Чиновник подчеркнул: "Россия не может получить преимущества за столом переговоров, когда она теряет многое на поле боя. Мы приветствуем все усилия, в частности, усилия партнеров, Соединенных Штатов Америки, по помощи миру. Россия должна прийти за стол переговоров серьезно и принять то, что она не сможет победить в этой войне после четырех лет агрессии. Украина четко стоит на своих позициях, а Россия не достигла своих задач в Украине. Сегодня вместо того, чтобы действовать на переговорах с добрыми намерениями – Россия интенсифицирует свои атаки".

Антониу Кошта также заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Европейского Союза.

Украина может рассчитывать на Европейский Союз. С первого дня российской агрессии Европейский Союз полностью поддерживал Украину на всех фронтах: финансово, политически, дипломатически, а также на фронте безопасности, и мы, безусловно, продолжим это делать

- подчеркнул Антониу Кошта

Напомним

Трехсторонние переговоры Украины, США и РФ зашли в тупик, в том числе и потому, что президент США Дональд Трамп хочет подписать мирный договор и документ о гарантиях безопасности для Украины одновременно.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейский совет
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина
Киев