Будущее пишется в Киеве, а не в москве - президент Евросовета

Антониу Кошта заявил, что годовщина полномасштабной войны – это не только о памяти, но и о формировании будущего. Также Кошта подчеркнул, что Россия не может получить преимущества за столом переговоров, теряя позиции на поле боя. Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта заявил во время пресс-брифинга в Киеве 24 февраля, передает УНН.

Детали

Антониу Кошта отметил, что сегодня чтят память погибших гражданских, военных и детей. Он напомнил о разрушенных домах и разделенных семьях, а также отметил стойкость украинцев.

Сегодня мы помним, как общины разделялись, как дома разрушались, как детей забирали из их семей. Мы чтим утраченные жизни гражданских, военных, детей. Мы видели стойкость украинского народа, который демонстрировал чрезвычайную силу перед лицом агрессии. Мы еще раз подчеркиваем, что европейское будущее связано со свободой страны. Эта годовщина не только о памяти о прошлом – это о формировании будущего, а это будущее пишется в Киеве, а не в Москве - подчеркнул президент Евросовета.

Президент Европейского совета подчеркнул, что Россия должна "серьезно подойти" к переговорам и признать невозможность победы в войне. По его словам, несмотря на потери на поле боя, Россия пытается усиливать атаки вместо того, чтобы действовать добросовестно.

Чиновник подчеркнул: "Россия не может получить преимущества за столом переговоров, когда она теряет многое на поле боя. Мы приветствуем все усилия, в частности, усилия партнеров, Соединенных Штатов Америки, по помощи миру. Россия должна прийти за стол переговоров серьезно и принять то, что она не сможет победить в этой войне после четырех лет агрессии. Украина четко стоит на своих позициях, а Россия не достигла своих задач в Украине. Сегодня вместо того, чтобы действовать на переговорах с добрыми намерениями – Россия интенсифицирует свои атаки".

Антониу Кошта также заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Европейского Союза.

Украина может рассчитывать на Европейский Союз. С первого дня российской агрессии Европейский Союз полностью поддерживал Украину на всех фронтах: финансово, политически, дипломатически, а также на фронте безопасности, и мы, безусловно, продолжим это делать - подчеркнул Антониу Кошта

Напомним

Трехсторонние переговоры Украины, США и РФ зашли в тупик, в том числе и потому, что президент США Дональд Трамп хочет подписать мирный договор и документ о гарантиях безопасности для Украины одновременно.